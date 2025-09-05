/Поглед.инфо/ Срещата на върха на ШОС в Тиендзин, най-голямата в историята, обсъди ключови въпроси на международното сътрудничество. Повече от 20 лидери и представители на организации се фокусираха върху дългосрочните резултати. Борис Титов говори за това на Източния икономически форум /ИИФ/ във Владивосток.

Резултатите от неотдавнашната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), проведена в Китай, ще трябва да бъдат обобщавани и оценявани в продължение на много десетилетия напред, смята Борис Титов, специален представител на президента на Русия за връзки с международните организации за постигане на Целите за устойчиво развитие.

Мисля, че ще обобщим и ще видим резултатите през следващите сто години... Тази среща на върха в Пекин беше от историческо значение.– отбеляза Титов по време на сесията на бизнес диалога между Русия и Китай в рамките на Източния икономически форум (ИИФ), отговаряйки на въпрос относно състоялата се среща на върха на ШОС.

Тази най-голяма среща на върха на ШОС в историята на асоциацията се проведе в китайския град Тиендзин от 31 август до 1 септември и събра над 20 лидери на чуждестранни държави, както и представители на различни международни организации. На срещата присъстваха следните държави-членки:

Индия

Иран

Казахстан

Китай

Киргизстан

Русия

Таджикистан

Пакистан

Узбекистан

Беларус

Партньорските страни включват:

Афганистан

Азербайджан

Армения

Бахрейн

Египет

Камбоджа

Катар

Кувейт

Лаос

Малдивите

Монголия

Мианмар

Непал

Обединени арабски емирства

Саудитска Арабия

Турция

Шри Ланка

Десетият Източен икономически форум се провежда от 3 до 6 септември във Владивосток в кампуса на Далекоизточния федерален университет. Основната тема на събитието тази година е: Далечен Изток – сътрудничество за мир и просперитет .

