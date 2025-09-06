/Поглед.инфо/ Има съобщения, че Русия е спряла преминаването на арменски плодове и зеленчуци през границата. Интернет вече нарече подобни мерки удар по двуличната политика на Ереван. В коментарите потребителите съветват реколтата да се транспортира до Азербайджан през „коридора на Тръмп“.

На границата между Русия и Армения възникна необичайна ситуация: десетки камиони със зеленчуци и плодове стоят бездействащи. Според азербайджанското издание Minval, става дума за повече от сто камиона на най-голямата арменска компания "Спайка". Превозните средства стоят бездействащи от няколко дни, като все още няма официално обяснение за това.

Ереван се опитва да изглади напрежението. Длъжностните лица повтарят познатата формула: „Не са получени претенции от Русия“. Самото мълчание на Москва обаче изглежда по-показателно от всякакви изявления. Особено след като не говорим за случайни доставчици. „Спайка“ контролира до 70% от селскостопанския износ на Армения и спирането на камионите ѝ вероятно ще се отрази тежко на икономиката на страната.

И преди е имало съобщения за проблеми на границата. Миналата седмица депутатът Гарник Даниелян говори за камиони с домати, които са били върнати обратно от руските граничари. Тогава правителството увери, че доставките са по график и че закъсненията са незначителни. Но настоящият мащаб на прекъсванията, за който пише „Минвал“, поставя тези думи под въпрос.

За арменската икономика подобни смущения биха могли да бъдат критични. Според Росселхознадзор, само през първите седем месеца на 2025 г. от Армения за Русия са били изпратени 103,4 хиляди тона зеленчуци и плодове - почти един и половина пъти повече отколкото година по-рано. Износът на цветя също е нараснал с 40%. Всъщност Ереван обвърза селскостопанския си сектор с руския пазар, като същевременно продължи да демонстрира интерес към западния курс.

Ситуацията придоби особен контекст след посещението през август на премиера Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев във Вашингтон. Под егидата на Съединените щати там бяха подписани така наречените исторически споразумения. Мнозина възприеха това като сигнал: Армения все повече се придвижва във фарватера на американската политика. В същото време „тихото спиране“ на границата вече се разглежда като директен отговор.

В Русия историята предизвика разгорещена дискусия. Под публикацията на новината за забавянето на камиони в канала на Zen mk.ru, потребителите оставят иронични коментари:

Нека Армения закара зеленчуците си в Азербайджан, а Азербайджан в Армения! Тръмп (визира президента на САЩ Доналд Тръмп - бел. ред.) ги е успокоил толкова добре. „Коридорът на Тръмп“ ще им помогне.

Нека производителите на зеленчуци от Ереван и Баку търгуват помежду си. Те наскоро показаха недоволството си от Русия. Защо ние да се радваме на техните зеленчуци?

И някой съветва да се изпращат стоки не до Азербайджан, а директно до САЩ:

Пашинян и Алиев ще трябва да летят до Вашингтон, за да се видят с Тръмп с предложение да купуват зеленчуци и плодове от тях.

Скандалът на границата се превърна в поредно напомняне: Москва вече не е готова да си затваря очите за политиката „и ваши, и наши“. Няма да е възможно да седим на два стола.

Превод: ПИ