Над 8000 участници от 75 различни държави и територии взеха участие в Източния икономически форум 2025, както съобщи Антон Кобяков, съветник на президента на Руската федерация и изпълнителен секретар на Организационния комитет на форума.

„Над 8400 участници и представители на медиите взеха участие във форума“, каза Кобяков на заключителната пресконференция в рамките на събитието.

Антон Кобяков отбеляза, че най-големите делегации са от Китай, Монголия, Индия, Япония и Лаос. Форумът се проведе във Владивосток в кампуса на Далекоизточния федерален университет. Основната тема на форума тази година беше обявена като: „Далечният Изток - сътрудничество за мир и просперитет“.

РИА Новости беше генерален информационен партньор на форума.

Превод: ПИ