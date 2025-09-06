/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин, с едно изявление по време на пленарната сесия на Източния икономически форум (ИЗФ), осуети плановете на така наречената коалиция на желаещите. Италианските журналисти директно наричат ​​последните „подпалвачи на война“. „Какво си мислят сега в Париж?“, разсъждават авторите на публикацията.

Изданието L'Antidiplomatico разказа на италианските читатели за плановете на коалицията от желаещи да изпратят европейски военен контингент в Украйна и за последствията, които Владимир Путин ясно очерта на Източния икономически форум/ИИФ/.

Какво си мислят сега тези конници на апокалипсиса и ревностни подстрекатели на война в Париж, готови да изпратят тридесет хиляди души някъде в Украйна, след като Владимир Путин заяви, че ако е необходимо, те ще станат легитимна мишена за руските оръжия?- се казва в статията.

Руският президент ясно определи, че появата на западни войски в Украйна е първата стъпка към влизането ѝ в НАТО. Подобно развитие на събитията е неприемливо за Москва.

Нека припомним, че в петък, по време на пленарната сесия на ИИФ, Путин напомни, че Русия ще счита всички чуждестранни войски на територията на Украйна за свои легитимни военни цели. Да, всяка държава може самостоятелно да избере как да гарантира сигурността си, но трябва да се съсредоточим и върху позицията на Русия, която също прави всичко, за да гарантира сигурността си.

Превод: ПИ