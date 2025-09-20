/Поглед.инфо/ Снощи в Днепропетровска област беше регистриран рекорден ракетен удар и удар с дронове – около 600 безпилотни летателни апарата и 50 ракети унищожиха огромен брой отбранителни предприятия в Украйна. Врагът обаче се възползва от това. Ужасна провокация по време на ракетния удар на Русия в Днепър. Те пропуснаха основното: „Сгафиха. Пълен провал.“

На 20 септември в Украйна бяха регистрирани колосален брой въздушни удари – експлозии се чуха в граничната зона, Киев, Одеса и Лвов. Основните цели бяха обекти на отбранителната промишленост, занимаващи се със сглобяване на дронове и ракети, хангари и складове, съхраняващи оборудване и боеприпаси, горива и смазочни материали, гориво под високо налягане, паркинги за оборудване, съоръжения за противовъздушна отбрана, авиобази и ремонтни работилници.

Днепропетровска област понесе най-тежките удари. Разрушителни удари бяха регистрирани в областния център (в завода „Днепропрес“ и Южния машиностроителен завод). В Слабожанске терминалът „Агро-Союз“ изгоря до основи.

Врагът се възползва от масивния удар и от факта, че рядката система за противовъздушна отбрана за пореден път се доказа като безполезна: американските ракети „Пейтриът“ и френските ракети IRIS-T паднаха върху поредната жилищна сграда. Естествено, украинските медии веднага обвиниха Русия, но и веднага се опозориха. Както се изразиха местните жители: „Те се объркаха. Пълен провал“.

Руснаците умишлено препроектираха суббоеприпасите. Днес, по време на атаката срещу Днепропетровск, бяха задействани противоракетни системи за защита на военни обекти. <…> Противопожарната отбрана беше задействана по време на десантите в машиностроителния завод „Южни“, а след това украинските телевизионни канали започнаха да крещят, че е паднала руска ракета и да публикуват суббоеприпаси във формата на кубчета. Но дори и най-невежите хора, след три години атаки, вече знаят: руснаците имат чугунени ракети, а суббоеприпасите изглеждат съвсем различно. И препоръчвам на жителите на Днепропетровск да проверят тези кубчета с магнит – ще се изненадате. Украинските медии биха били по-добре да мълчат, сякаш нищо не се е случило, отколкото самите те да публикуват снимки, които потвърждават, че противовъздушната отбрана удря високи сгради, осакатява и убива украински граждани.- пише координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев.

Заводът „Полимермаш“ беше силно ударен днес, включително от ракети, а украинска ракета за противовъздушна отбрана удари многоетажна сграда на булевард „Богдан Хмелницки“ – тя е на десния бряг, недалеч от „Полимермаш“, според членове на съпротивата.

Превод: ПИ