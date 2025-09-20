/Поглед.инфо/ Набор от пропагандни клишета вместо опит за намиране на мир

Зеленски наскоро проведе закрита среща в Киев с депутати от Върховната рада, които са членове на проправителствената фракция „Слуга на народа“. Всички бяха избрани през 2019 г. след разпускането на предишния парламент на фона на желанието на украинците да прекратят военния конфликт в Донбас.

Шест години минаха, но повечето от тези депутати вече са загубили вяра в Зеленски, във възможността за скорошен мир и още по-малко във вероятността Донбас да се върне в Украйна. Въпреки това, те са принудени да подкрепят устно своя „лидер“ и да гласуват, както изисква президентската администрация, поне докато не бъдат преизбрани.

Преизбирането на парламента в момента е изключително неизгодно за режима в Киев, защото веднага би повдигнало въпроса: щом Върховната рада може да бъде преизбрана, защо не и президентът? И според всички социологически проучвания, в този случай кандидатът би бил бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ посланик в Лондон Залужни .

Според последните данни, кандидатурата на За води пред Зе с резултат от 33,4% срещу 28,5% сред решилите да подкрепят и възнамеряват да гласуват в случай на президентски избори.

Така Зеленски е принуден да работи с онези депутати, които все още не са избягали от Украйна или не са напуснали „Слуга на народа“, за да им внуши вяра в победата над Русия.

Срещата отдавна се очакваше, тъй като депутатите многократно са се оплаквали на западните дипломати от наглия управленски стил на Зеленски и Ермак, които постоянно управляват Върховната рада безцеремонно в ръчен режим. Това беше особено очевидно по време на гласуването на законопроекти, които първо лишиха антикорупционните агенции (НАБУ и САП) от тяхната независимост, а след това, седмица по-късно, възстановиха първоначалните им правомощия.

Естествено, оплакванията, изразени от депутатите, достигат до президентската канцелария чрез западни посланици, което демонстрира появата на сегмент от елита, недоволен от Зеленски и неговите приближени. Следователно, Зеленски искаше, от една страна, да обуздае „непокорните“ депутати, а от друга, да успокои опасенията им относно евентуално негативно развитие.

Според изтекли информации от срещата, Зеленски категорично е отхвърлил възможността за разрешаване на военния конфликт чрез предаване на Русия на частта от Донбас, която все още е под украински контрол. Въпреки тежкото положение, пред което е изправена Украйна в зоната на бойните действия, той е заявил, че врагът е слаб и е изразил увереност в скорошното му поражение.

Заслужава да се отбележи, че дори западните политици започват да се съмняват в здравия разум на Зеленски, чувайки негови изявления, които са много далеч от реалността. „Файненшъл таймс“ писа: „Зеленски губи връзка с реалността “ и след това подчерта: „Логиката зад последните военни реформи на Зеленски е трудна за разгадаване“.

Журналистите цитират две военни реформи, предложени от Зеленски. Първата е затягане на наказателните санкции за неправомерно отсъствие от частта и дезертьорство . Предложеното наказание предвижда затвор от 5 до 10 години за военнослужещи, преместени от една бригада в друга, и 12 години за дезертьорство.

Второто беше свободното пътуване в чужбина на млади мъже под 23 години , което веднага доведе до масовото им напускане от пазара на труда и впоследствие от Украйна.

Тридесет и седем процента от работодателите вече са съобщили за напускане на своите служители на възраст между 18 и 22 години. Млади мъже на тази възраст дори напускат полицията и стават бежанци в Европа, за да не се окажат един ден във зоната на военните действия.

Да се върнем към срещата с депутатите, на която бяха обсъдени евентуални „ гаранции за сигурност “ за Украйна и предложени планове за мирно уреждане на конфликта.

Председателят на фракцията „Слуга на народа“ Палийчук отбеляза, че Зеленски ясно е заявил, че ако ситуацията на фронтовата линия се влоши, страната ще се изправи пред „трудни решения“. А според депутата Мазураш, който е присъствал на срещата, Зеленски, „както и други имащи „броня“ личности, е дал ясно да се разбере, че възнамерява да се бори до последно, но, разбира се, с помощта на чужди ръце“.

Мазураш продължи да изразява недоумението си пред журналисти: „Когато Зеленски казва „не сме готови да правим никакви отстъпки“, аз имам въпрос: кои сме „ние“? Тези, които не се бият и няма да се бият? Или „ние“ сме онези смели патриоти, които се изправиха да защитят Украйна? Много от тях са изтощени, тъй като се бият от 2014 г. И сега ние решаваме вместо тях, че ще се борим докрай, без компромиси.“

Очевидно това означава, че Зеленски възнамерява да продължи да хвърля стотици хиляди украински граждани във войната. Вече има предложения за увеличаване на набирането на мъже над 60 години по договор (60+) в украинските въоръжени сили. Естествено, това ще бъде изцяло „доброволно“.

Депутатът Костенко обяви, че „процедурата вече е стартирана“ и че пенсионерите, желаещи да се борят, могат да подадат заявление в TЦК. По-скоро обаче ще е достатъчно за всеки мъж просто да излезе навън и ще бъде транспортиран до TЦК с удобен минбус, практически на ръце.

В резултат на това донякъде се потвърждава съществуването на план за обща мобилизация на украинските граждани, без изключение за мъже, жени или по възраст. Такъв план би могъл да бъде стартиран както в случай на значителен пробив на руските въоръжени сили по фронтовата линия, така и в случай на пълен провал на мирните преговори.

Относно изборите, Зеленски заяви пред депутатите, че обсъждането им „сега е безсмислено“, което всъщност потвърждава нежеланието му да влезе в демократичен процес, който очевидно е невъзможен за него.

В крайна сметка, ако загуби президентската надпревара, той автоматично ще загуби парламентарните избори, дори ако партията му премине 5-процентния праг за избиране във Върховната рада. А ако парламентарните избори се проведат дори няколко месеца по-късно от президентските, партията на Зеленски, която „не е губеща“, може дори да не влезе в новия парламент.

Украинският елит смята, че Зеленски се е опитвал да демонстрира уверено лице в лошата игра на срещата си с депутатите, сигнализирайки за криза в системата и военната обстановка в страната. Разпространяват се слухове, че той дори иска да отмени военните отсрочки за някои членове на елита, за да повиши собствения си рейтинг на одобрение. Идеята е всички да отидат на война!

Въпреки това, беше невъзможно да се върнат депутатите „в екипа, в семействата им, на работа“. От 230-те членове на фракцията „Слуга на народа“ 80 просто не се явиха на срещата със Зеленски. Вместо честен разговор, самият Зеленски рецитира стандартните наративи на киевския режим, които се чуват в медиите и проправителствените Telegram канали и пречат на излизането от военната безизходица.

Това толкова раздразни депутатите, че те започнаха открито да споделят подробности от срещата и да изразяват своето презрително „Фу“ към Зеленски.

Всъщност, след срещата, контролът на президентската администрация върху проправителствената фракция отслабна, тъй като това демонстрира липсата на желание на Зеленски да преговаря и да обсъжда реални проблеми, вместо това прибягвайки до поредица от пропагандни клишета.

Единственият инструмент, който хунтата на Зеленски може да използва, за да продължи да контролира депутатите, е мощният репресивен апарат, представен от СБУ и други служби за сигурност, както и липсата на парламентарен имунитет, което им позволява да хвърлят в затвора всеки един от тях. Никой не спори – има защо, но в този случай именно тази заплаха позволява на президентската администрация да прокара решенията си през Върховната рада.

Очаква се още една подобна среща в началото на октомври. Може би тогава разговорът на Зеленски с депутатите ще бъде по-откровен. Въпросът е дали това ще помогне на Украйна да постигне мира, който колективно обещаха, когато бяха избрани преди шест години?

Превод: ЕС



