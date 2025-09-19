/Поглед.инфо/ Пускането на ChatGPT през ноември 2022 г. съвпадна с драматични промени на пазара на труда.

Концентрацията на проекти за изкуствен интелект в ръцете на частни инвеститори, за които днес единодушно предсказваме „благословено бъдеще“ за всички национални икономики, неизбежно води света към нова конфронтация между обществото и капитала, чийто мащаб ще бъде несравним с идеологическата конфронтация на 20-ти век с всичките му 220 войни.

Опустошителните последици за цивилизацията, които днес в Съединените щати само плахо „надничат зад ъгъла“ и изглеждат до голяма степен пресилени, утре ще принудят разработчиците на ИИ да се втурнат да намерят начини да се защитят от разработената от самите тях генеративна технология за изкуствен интелект, която е способна да премине от високоспециализирани сценарии за решаване на интелектуални проблеми към пълноценни решения и е готова да създава уникални идеи и продукти.

Тази година разработчиците се готвят да преместят ИИ от облачни изчисления към локални изчисления на лични устройства, позволявайки му да се оттегли в сенките. Опасно ли е това? Генеративният ИИ просто променя начина, по който търсим информация онлайн.

Добре е, че появата на GenAI разби монопола на Google в тази област и десетки милиони хора вече използват ChatGPT, Perplexity и Claude , за да намерят отговори на своите запитвания, когато пишат научни статии, стихотворения, песни, филмови сценарии, планове за съдържание за акаунти в социалните медии, за коригиране на грешки, за практически съвети и дори за откровени разговори.

Броят на изобретенията на лекарства с помощта на ИИ, бързо нараства в световен мащаб, въоръжени „роботи - вълци“ маршируват на военен парад в Китай, а частната китайска компания, която ги е разработила, Unitree, планира първично публично предлагане през четвъртото тримесечие...

Не е трудно да се предположи докъде ще доведе високомерието на дигиталните магьосници и създателите на ИИ чудовища, докато преминават от облачни изчисления към локални изчисления на лични устройства, криейки се от всякакъв контрол, дори корпоративен.

Но това не е основният проблем с тази последна технологична революция. Докато традиционният рисков капитал, който исторически доминираше в подкрепата на успешни идеи и чиито собственици придобиваха дял в стартираща компания заедно със съответните права за управление на бизнеса, някога е бил предпазлив и пресметлив в оценката си на риска, днес поне половин дузина многомилиардни инвестиционни проекти в областта на изкуствения интелект са в ход едновременно. Ала търсенето все пак надвишава предлагането.

През първата половина на годината целият растеж на БВП на САЩ се движеше от бум в ИТ инвестициите; една трета от западните инвестиции в рисков капитал отидоха в компании за изкуствен интелект, отбелязва The Observer . „Пазарът е толкова напрегнат, защото мнозина вярват, че изкуственият интелект ще трансформира икономиката. Инвеститори от фирмата за рисков капитал Sequoia Capital наскоро заявиха, че той ще бъде „толкова голям, колкото, ако не и по-голям от този на индустриалната революция“.

Гавин Бейкър, мениджър на активи в Atreides Management , твърди, че светилата на ИИ не просто се стремят към десетките или стотиците трилиони печалби, които технологията би могла да донесе на техните компании; те „се конкурират, за да създадат дигитален бог“. Това убеждение ще оправдае всяка инвестиция.

Бързо развиващите се компании за изкуствен интелект пренаписват правилата, привличайки по-широк кръг от капитали – от суверенни фондове, частни инвеститори и специализирани транспортни компании. Числата са потресаващи.

Databricks например е набрала над 1 милиард долара, оценявайки бизнеса на 100 милиарда долара. OpenAI обмисля търгово предложение от приблизително 6 милиарда долара при оценка от приблизително 500 милиарда долара, в сравнение с 300 милиарда долара по-рано тази година. Anthropic току-що набра 13 милиарда долара, удвоявайки оценката си до 183 милиарда долара.

Откъде идват всъщност парите? От големи фирми за рисков капитал и техните ограничени партньори. Те включват частни фондове като Fidelity (американска холдингова компания за финансови услуги) или T. Rowe Price (американска холдингова компания, която управлява група от 156 взаимни фонда).

Те включват и акредитирани частни инвеститори чрез специализирани компании, които позволяват на инвеститорите да бъдат обединени в замяна на комисионни и прикриват крайната собственост върху акциите. В Съединените щати например парите все повече идват от чуждестранен капитал, предимно от суверенни фондове в Близкия изток.

Тази пъстра тълпа от инвеститори, жадни за изкуствен интелект, има едно общо нещо: те са частни инвестиционни фирми, юридически структурирани като дружества с ограничена отговорност (ООД). Частната собственост се е превърнала в ключова характеристика, позволяваща на тези компании да се разрастват без публично оповестяване, предпазвайки се от правителствен контрол и осигурявайки оперативен капитал за агресивно разширяване.

Миналата година първичните публични предлагания (IPO) в САЩ набраха приблизително 157,5 милиона долара в секунда. Звучи фантастично? Но това е просто грешка при закръгляването в сравнение с милиардите долари, частно инвестирани в изкуствен интелект. А през първата половина на 2025 г. този „доларов поток“ значително ще надхвърли миналите нива.

Бързата инвестиция в изкуствен интелект за бизнеса е толкова често срещана, колкото и златната треска. През 2012 г. двама студенти, Дилън Фийлд и Евън Уолъс, решават да създадат технологичен стартъп, Figma, който би позволил на всеки „креативно да се изразява онлайн“.

Приятелите обсъждат няколко идеи за своя проект, включително генератор на мемове и софтуер за дронове. Десет години по-късно продуктът, който създават, е оценен на 10 милиарда долара. Figma е революционна в сравнение с всички съществуващи онлайн приложения за дизайн. Как би могъл един инвеститор да не се втурне?

Следователно, в надпреварата за инвестиции в изкуствен интелект е трудно да се чуят гласове, че тази технология може да повлияе негативно на перспективите за заетост на младите хора. Неотдавнашно проучване на Харвард показва, по-специално, че от 2023 г. насам има рязък спад в заетостта сред младите работници в компании, внедряващи изкуствен интелект – тенденция, която повдига въпроси относно финансовото бъдеще на младите професионалисти, както предпазливо намеква британският вестник The Observer .

Стартирането на ChatGPT през ноември 2022 г. съвпадна с повратна точка на пазара на труда. От 2015 г. до средата на 2022 г. заетостта както на младши, така и на висши нива непрекъснато се увеличаваше. От 2022 г. обаче заетостта на младшите служители започна да намалява.

По данни от проучването, от първото тримесечие на 2023 г. броят на служителите на позиции в ранна кариера в компании, внедряващи изкуствен интелект, е намалял със 7,7% за шест тримесечия. Тъй като младшите позиции обикновено са стъпала към висшето ръководство, съкращаването им би могло да подкопае по-ниските стъпала на стълбицата за работниците, които тепърва навлизат в индустрията, предупреждават изследователите.

Преди месец Ройтерс разкри вътрешен документ от империята на Зукърбърг, в който се описват политиките за чатботовете за Meta, гигант в социалните медии, забранен в Русия . Meta инвестира стотици милиарди долари в изкуствен интелект и разглежда ботовете като ключови за привличането на все по-голям брой потребители. Просто казано, те примамват децата със специфична „продукция за възрастни“.

Документът описва политика за чатботовете, която позволява на изкуствения интелект на компанията да „ангажира дете в романтични или чувствени разговори, да генерира невярна медицинска информация, да флиртува и да участва в романтични ролеви игри с децата“. Не ви ли звучи като развращаване на малолетни? В Русия например това се наказва с до 10 години съгласно член 134 от Наказателния кодекс .

Мета, разбира се, се извини, но кой може да гарантира, че още по-лоши чатботове няма да бродят из необятните пространства на изкуствения ѝ интелект? В края на краищата, правилата за злоупотреба с чатботове бяха одобрени от адвокатите на компанията и експертите по публична политика, включително главния етичен директор, който одобри подобно поведение на чатботовете като приемливо при създаването и обучението на генеративните ИИ продукти на компанията. Но това е само странично уточнение...

След разкритията на Мета обаче, британският The Economist се замисли : „Ще стане ли изкуственият интелект наистина богоподобен?“ Човек би пляскал радостно с ръце в този момент – Великобритания е видяла светлината! Но не. Списанието не е натъжено от факта, че американските деца, а след тях и всички останали деца, са се оказали лице в лице със своя морален убиец, опакован в лъскавата обвивка на най-модерния „хит“ на нашето време, без което нямаш бъдеще.

Нещо друго е по-важно за него: според скорошен доклад на UBS, „приходите до момента са разочароващи. Комбинираните приходи на водещите западни компании за изкуствен интелект от внедряване на технологиите са 50 милиарда долара годишно.

Това все още е малка част от общите 2,9 трилиона долара инвестиции в нови центрове за данни по целия свят, които според друга банка, Morgan Stanley, ще бъдат инвестирани между 2025 и 2028 г. Дори Сам Алтман, ръководителят на OpenAI и един от най-пламенните поддръжници на изкуствения интелект, бие тревога: „Дали сме в момент, в който инвеститорите като цяло са прекалено развълнувани от изкуствения интелект? Моето мнение е „да“.“

Е, ако самият Алтман вече е забелязал мухата в бизнеса с изкуствен интелект, трудно е да се съмняваме, че той и колегите му ще положат всички усилия, за да си възстановят загубите. А това неизбежно води до следните перспективи: липса на сдържаност в битката за клиенти, засилена корпоративна конкуренция и появата на спекулативни балони, които съпътстват всяка голяма технологична иновация.

Изкуственият интелект може би ще последва примера. „Балоните идват и си отиват, но дигиталният бог ще пребъде вечно“, опитва се да звучи весело The Economist . И отбягва поглед от факта, че правителството на САЩ наскоро започна да подкрепя своите поддръжници на ИИ.

При Доналд Тръмп Америка обеща да облекчи регулациите и да помогне за осигуряването на инфраструктурата и работниците, необходими за постигане на „глобално господство“ и в тази област. И по-широка перспектива е достатъчна, за да се открие, че друг балон далеч не е най-нещастното последствие от бума на ИИ.

Британският Daily Mail припомня , че Стокхолмският международен институт за изследване на мира (SIPRI), водещата световна организация за ядрени изследвания, смята, че технологии като изкуствения интелект увеличават риска, свързан с растежа на глобалните ядрени запаси. Директорът на института Дан Смит предупреди:

„Един от компонентите на предстоящата надпревара във въоръжаването ще бъде опитът за получаване и поддържане на конкурентно предимство в областта на изкуствения интелект, както за офанзивни, така и за отбранителни цели. Това има своите предимства, но небрежното разполагане на изкуствен интелект може значително да увеличи ядрения риск.“

Именно „дигиталният бог“ на Съединените щати принуди експертите по глобална сигурност от Бюлетина на атомните учени в Чикаго да преместят стрелките на Часовника на Страшния съд на 89 секунди преди полунощ.

Превод: ЕС