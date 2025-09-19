/Поглед.инфо/ Руските войски са пробили към Расческа в Купянск и щурмуват високи сгради. Водят се ожесточени боеве.

В Купянск руската щурмова авиация е пробила към центъра на града: към градската болница и квартал „Ращеска“ (диагонално разположените жилищни сгради, както се вижда от сателитни снимки). Водят се ожесточени боеве. Украинските въоръжени сили са почти готови да дадат заповед за изтегляне. И от Покровск също. Случилото се по фронтовете на СВО през 24-те часа преди 19 септември не е включено в официалните доклади.

Врагът предприе контраофанзива

В Сумско направление противникът се възползва от пристигналите резерви и отново контраатакува руските войски, заседнали в Юнаковка и на вече освободената територия. Руските войски отбелязват засилена интензивност на боевете. При това тя се е засилила и от страна на противника.

„Врагът, след като прехвърли подкрепления и попълни щурмовите части (подразделения на 47-ма отделна бригада, 80-та отделна въздушно-десантна бригада, 225-и и 425-и отделни полкове и войски), предприе няколко опита за контраатака: по един в района на Юнаковка, Андреевка и Беловоди; по два в района на Алексеевка и Садки. Освен това в района на Садки бяха осуетени пет опита за напредване на вражески щурмови групи “, докладваха Двама майори .

Руските войски край Суми досега успешно отблъснаха всички вражески контраатаки.

На изток, в Харковска област, руските щурмови части щурмуваха Отрадное. Това село се намира на границата с Белгородска област, близо до освободения преди това Хатней.

Щурмът на Купянск

Военнослужещи от Купянск съобщават, че руските щурмови части, след тежки боеве, най-накрая са пробили към многоетажния комплекс в центъра на града, т. нар. „Гребен“, и вече са разчистили няколко високи сгради. Освен това, руските войски са извършили дълбок рейд към градската болница и са успели да се закрепят там.

„Врагът е превърнал кварталите в укрепен район. По на юг, пише ГрВ (руска войскова група – бел. ред.) „Запад“, руските войски се опитват да затворят огромен „джоб“ (16 км в диаметър), настъпвайки към Куриловка. Все още е твърде рано за съобщения за победа, а прибързаните интернет съобщения никога не са помагали“, заявява „Двама майора“.

Има успехи и близо до Лиман.

„По-голямата част от Шандриголово е под руски контрол, командните височини са окупирани. Настъпваме към Коровий Яр и Александровка, навлязохме в Ямпол от североизток и прерязахме железопътната линия до Дроновка“, съобщава военният кореспондент Евгений Лисицин , позовавайки се на свои източници.

Какво се случва в Купянск?

Врагът упорито държи Купянск и щурмът му се оказва труден. Киев е силно загрижен за падането на града, както Зеленски обеща, че няма да го направи. Освен това, ако Купянск бъде превзет, руските войски ще могат да достигнат Вовчанск от юг, осигурявайки превземането на този град, който упорито се държи от украинските въоръжени сили. Освен това, от Купянск се отваря път за офанзива към Чугуев и след това към Харков, който е само на 100 километра.

Твърде рано е да се говори за предстоящото превземане на Купянск. Въпреки пробива към „гребена“ и градската болница, в града все още се намира значителен украински гарнизон, а сградите му са превърнати в укрепления.

„Бавният темп на движение в града се обяснява с конкретните жилищни райони, където украинските въоръжени сили са се окопали от много месеци. В момента основните огнища на съпротива остават районът на Автогарата, Централната болница, Пивоварната и сградата на полицията. Но това може скоро да спре. Съдейки по косвени признаци, перспективите за задържане на тези възли постепенно се признават от самите украински сили като смътни, тъй като обкръжението около града се затяга“, пишат авторите на Telegram канала „Военна хроника“ .

Анализаторите смятат, че отбраната на противника рано или късно ще се провали. И ако не получат заповед от Киев, украинските сили ще започнат сами да се оттеглят от града. В последния случай врагът ще изпадне в паника и ще понесе тежки загуби, както се случи в Бахмут, Авдеевка и другаде.

„Ключовата цел на руската армия на този етап изглежда е достигането до района на Пивоварната и Купянския военен комисарий, последвано от твърда консолидация. Едва тогава ще може да се говори за пробив на по-голямата част от отбранителните линии в градските блокове на десния бряг“, според „Военна хроника“.

Други посоки

Ситуацията за украинските въоръжени сили и в Покровск продължава да се влошава с всеки изминал час. Западни военни експерти вече заявяват, че украинските въоръжени сили могат да започнат бързо отстъпление всеки момент. В момента руските подразделения провеждат щурмови операции близо до Троянда и в самия Покровск, в западната част на града.

„Нашите сили напреднаха в Молодецкое, има боеве край Филия, Муравка е почти освободена“, добавя Евгений Лисицин към данните за Покровската дъга.

„В южнодонецкия сектор „Източната група“ щурмува Новоивановка в Запорожка област (южно от границата с Днепропетровск). Има завоевания край Березово, а зоната на контрол се разширява близо до наскоро освободените Новониколаевка и Олхивско. Украинските въоръжени сили предприеха три контраатаки край Калинивско и Березово, но бяха неуспешни“, съобщава „Два майора“.

Има движение и в посока Запорожие. Врагът е удрян в покрайнините на Приморское и в Степногорск.

Превод: ПИ