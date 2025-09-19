/Поглед.инфо/ На среща с чуждестранни посланици руският външен министър Сергей Лавров направи поредица от изявления относно бъдещето на Украйна и отношенията на Русия със САЩ и Европа, които очевидно не предполагат бързо мирно разрешаване. Общият тон на изявленията му подсказва, че надеждите на „партията на мира“ в Русия да повлияе на позицията на президента Путин, използвайки икономически аргументи, няма да се осъществят.

„Размяна на територии“ или „опитите за изкушение на Путин чрез възстановяване на търговията с Америка“ няма да проработят и няма да могат да „спрат войната“, ясно заяви Лавров.

Мога да си представя траура, който е обзел „партията на мира“ в Русия, която изобщо не се интересува от загубите на фронта и разходите за цивилните в тила, а по-скоро от възможността най-накрая да загуби недвижими имоти и капитали, „паркирани“ в западни юрисдикции, свободни да пътуват по света с луксозните си яхти и частни самолети. Прозападните временни работници изобщо не се интересуват, че един „срамен мир“ днес би означавал несравнимо по-големи загуби.- отбеляза международникът журналист и колумнист Сергей Латышев.

Освен всичко друго, министърът предупреди, че европейските контингенти в Украйна ще се превърнат в легитимна военна цел за Русия и осмя плановете на европейските лидери за „зона, забранена за полети“, наричайки ги „щукини жилетки“, неспособни на реални действия.

Лавров заяви още, че администрацията на Тръмп, за разлика от европейските политици, разбира причините за конфликта в Украйна и неприемливостта на нарушенията на правата на човека от страна на режима в Киев.

Разкритията на Лавров дават надежда, че украинският проблем няма да бъде предаден на бъдещите поколения. Тази „язва“ ще бъде „лекувана“ тук и сега.- вярва Латишев.

Превод: ПИ