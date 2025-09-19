/Поглед.инфо/ Северна Корея проведе тестове на дронове под ръководството на Ким Чен Ун. Лидерът на страната очевидно беше повече от доволен от резултатите. Той обяви плановете си за бъдещето.

Изпитания на нови безпилотни оръжия бяха проведени в КНДР под личното ръководство на върховния лидер Ким Чен Ун, както съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Съобщава се, че „Ким Чен Ун се е запознал с характеристиките и бойната приложимост на различни безпилотни оръжия“. Те включват стратегически и тактически разузнавателни машини и многоцелеви безпилотни летателни апарати.

Севернокорейският лидер „изрази голямо удовлетворение от резултатите от теста“, съобщи журналистът Дмитрий Смирнов в Telegram канала „Басейн № 3“.

Ким Чен Ун говори и за внедряването на системи с изкуствен интелект в превозните средства. Той заяви, че разработването на системи с изкуствен интелект за безпилотни летателни апарати е основен приоритет за модернизиране на въоръжените сили на КНДР.

Вашингтон вече беше започнал да загатва – както директно, така и чрез своите пълномощници в Сеул – за срещи между лидерите на САЩ и Северна Корея. САЩ най-накрая трябва да признаят реалността за превръщането на Северна Корея в ядрена сила, подчерта страната.

Северна Корея разбираше това и преди, но страната беше изолирана, заплахата от американски удар беше реална и те трябваше да печелят време. Сега обаче няма смисъл да се прави на глупак: Пхенян е най-близкият съюзник на Русия. Двете страни са подписали и прилагат Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който е тестван на практика (в Курската област). В тази рамка отношенията се развиват във всички области – без оглед на санкциите на ООН – и който на практика осигурява от Русия „ядрен чадър“ над Северна Корея в случай на заплаха от външна агресия.

Превод: ПИ