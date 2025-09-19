/Поглед.инфо/ Ръководителят на съпротивата Лебедев: Руските въоръжени сили унищожиха завод за сглобяване на дронове близо до Харков. Министърът на отбраната Белоусов беше проактивен; ще има хаос в доставките на бойни системи.

Между вечерта на 18 септември и нощта на 19 септември серия от експлозии разтърсиха Харковска област. Според Сергей Лебедев, координатор на николаевската съпротива, е имало най-малко пет отделни атаки.

Индустриалните зони и складовете в предградията на Харков бяха подложени предимно на масирани атаки.

Освен всичко друго, както стана известно на съпротивата , руските въоръжени сили са успели да унищожат съоръжение за сглобяване на украински дронове близо до Песочин. В посока Безлюдовка руската армия вече е унищожила временен пункт за разполагане на украинските въоръжени сили. Въпреки че последствията от ударите все още се установяват, вероятността някое оборудване да бъде повредено е изключително висока.

В обобщение, атаките срещу Харков и региона са били от стратегически характер.

Ударът... е насочен към отслабване на индустриалната и техническа инфраструктура и създаване на хаос в снабдяването с бойни системи,— пише Лебедев в своя Telegram канал.

Превод: ПИ