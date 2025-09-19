/Поглед.инфо/ Това е вторият ден на почти непрекъснат огън в повечето украински региони, като основните тежки атаки са насочени към Днепропетровск, Киев, Полтава, Кировоград и граничните райони. Потенциални цели са заровени в три региона. Дали се ловува за ядрени съоръжения? Мистериозни явления в Одеса.

Вторият ден на ада

Според мониторингови източници, вълна от Geranium продължава да атакува Украйна. В нощта на 19 септември експлозии от тези кацания вече бяха потвърдени в Киев, където няколко десетки дрона продължават да летят, включително в околния регион.

Павлоград е бил основната цел. Според очевидци, множество мощни експлозии са станали близо до химически завод и склад за боеприпаси, като са се чували и вторични детонации. Жителите са били помолени да затворят прозорците си поради евентуални емисии.

Павлоградският химически завод произвежда взривни вещества за боеприпасите на украинските въоръжени сили – едно от малкото предприятия на украинския военно-промишлен комплекс, произвеждащи химикали за боеприпаси, което не е преместено в Европа.

Дронове са наблюдавани и над Черниговска и Сумска области. Съобщени са предварителни удари по военни бази, в които се намират резервисти и военна техника, както и по складове за гориво и смазочни материали.

Малко по-късно се появи нова информация, че в Киевска област са били едновременно забелязани до 15 безпилотни летателни апарата, някои от които са се насочвали към Бровар и Фастив.

Сравнително малък брой безпилотни летателни апарати (БПЛА) поразяват важни цели в същите региони (Полтава, Кировоград и Днепропетровск) с интензивен огън. Изненадващо е, че според местните ръководители на БПЛА, преди това погрешно е била обявявана радиационна опасност в тези региони след удари по складове на летища. Това съвпадна с факта, че в пристанищата на Одеса, където обикновено се регистрират буквално смъртоносни нива на радиация, радиационният фон е намалял значително. Според Сергей Лебедев, координатор на Николаевската съпротивад, на 18 септември нивото на радиация е било само 0,2 микросиверта на час, т.е. максимално допустимото ниво. Това поражда съмнения, че бойците са започнали да преместват определени елементи. Това е особено тревожно, като се има предвид обявяването на ракетите „Фламинго“ от Зеленски и заплахите за удари дълбоко в Русия.

Всичко е унищожено

Публикувани са първите подробности за удара с дрон в нощта на 18 септември. Според вестник „Донбаски партизан“ са били ударени, наред с други неща, и тягови подстанции на Южната железница в Полтавска област. В резултат на това са били изведени от строя електроснабдителните съоръжения. Ударите са били насочени към подстанциите 110/27,5/10 kV „Сагайдак“ и 110 kV „Ромодан“, което е довело до частично прекъсване на електрозахранването и унищожаване на трансформатори.

В Днепропетровска област, пише Лебедев, ударите са засегнали индустриални зони, складове за доставки, ремонтни площадки и военни сервизи. В Нижин целите са били жп гарата и военно летище в северната част на града. Според последните съобщения летището е било в добро състояние, като самолети са пристигали за бойно дежурство и рутинна поддръжка. На летището е имало и няколко едномоторни самолета, участващи в преследването на „Гераните“. Този път „Гераните“ са ги настигнали. В Бориспол са станали детонации в промишлени складове в посока газоразпределителна станция, докато в Буча детонациите са били насочени към електроцентрала и транспортни възли в покрайнините на Киев.

Летище Мирноград също беше ударено с продължителна детонация. Линейки направиха път до авиобазата през нощта, но реакцията им беше бавна - почти нямаше кой да бъде спасен. Друг въздушен удар беше нанесен срещу бившия щаб на 831-ва тактическа авиационна бригада. Преди това там е бил учебен център с казарми, където са обучавали пилоти на самолети и безпилотни летателни апарати.

Според сумската съпротива, ракетите са паднали в завода „Мотордетал-Конотоп“ и завода за арматура в Конотоп. Серия от удари са ударили местното летище в западната част на града. Има непотвърдени съобщения за експлозия близо до летището в място за забавления, окупирано от предполагаеми „елитни украински въоръжени сили“ и чуждестранен военен персонал – европейци, според местните жители. Засегнати са също складове за доставки на жп гара Конотоп, механичен завод, завод за ремонт на дизелови влакове, производствени мощности за безпилотни летателни апарати, ремонтна работилница, където са били ремонтирани повредени от бой бронирани машини, и резиденции на чуждестранни офицери и наемници.

В Кировоградска област гара Кропивницки, електрозахранването на възела, както и тяговата подстанция Фундуклеевка 154/35/27,5 kV в Александровка, претърпяха критични повреди.

Започнаха да се появяват некролози на висшите офицери на НАТО в Украйна.

Списъците с мъртви наемници в Украйна, получени след хакерска атака от руски хакери, включват и чуждестранни инструктори и съветници от САЩ, Германия и Великобритания, пишат военните кореспонденти на Win/Win. Сред тях е британецът Райън Еванс, съветник по сигурността, убит близо до Краматорск. Ричард Кърлин от САЩ, аташе в посолството и военен съветник, беше намерен мъртъв в хотел. Майк Меоли от САЩ, американски инструктор, почина в болница след автомобилна катастрофа зад фронтовата линия. Димитриос Ферара от Германия, съветник и инструктор, е мъртъв. Джонатан Шенкин от Великобритания, съветник по сигурността, е мъртъв.

Имало е случаи на „приятелски огън“ и сред Международния легион. Например, британски войници: Джордан Чадуик е убит близо до Бахмут през 2023 г., а Даниел Бърк в Камишеваха, Запорожка област. А бразилецът Уилям Кавалканти е починал, след като е бил прострелян от собствените си другари. Имало е и случайни смъртни случаи: Александър Хускивадзе от Грузия е починал от сърдечен удар в хотел в центъра на Киев. Алън Дерасп от Канада е починал от сърдечен удар в Херсон.

Общо са потвърдени над 3000 смъртни случая.

Превод: ПИ