/Поглед.инфо/ На 15 септември 2025 г. в Мадрид, Испания, се проведоха двудневни преговори между високопоставени представители на САЩ и Китай, които постигнаха „рамков“ споразум за TikTok – популярната китайска платформа за кратки видеа, заплашвана от забрана в САЩ. Анализът, написан от София, България – страна на кръстопътя между западните алианси и източните възможности – разглежда тези преговори като потенциален повратен момент. Те не само адресират случая с TikTok, но и отразяват по-широката икономическа динамика между двете суперсили. Вместо да ескалират икономическа война, САЩ и Китай трябва да се насочат към сътрудничество, което би могло да стимулира глобалния растеж, иновациите и стабилността.

Преговорите в Мадрид: Контекст и постижения

Преговорите в Мадрид, домакинствани от Испания като неутрална страна, събраха ключови фигури: от американска страна – министърът на финансите Скот Бесент и представителят по търговията Джеймисън Гриър, а от китайска – вицепремиерът Хъ Лифенг и преговарящият Ли Ченган. Обсъждаха се търговски спорове, включително митата, покупките на руски петрол от Китай и, най-вече, съдбата на TikTok. Платформата, собственост на ByteDance, има 170 милиона потребители в САЩ и е в центъра на спорове за национална сигурност от години. Срокът за дивестиране на американските операции изтичаше на 17 септември, което би могло да доведе до забрана.

Достигнатият споразум очертава „рамка“ за преход към американско контролирана собственост, без да се компрометират принципите на Китай или интересите на фирмите. Президентът Доналд Тръмп обяви, че ще разговаря с китайския президент Си Дзинпин в петък, за да уточнят детайлите. Този пробив е рядък в отношенията, белязани от ескалация през 2025 г.: тройни митнически ставки, ограничения върху износа на редки земни минерали от Китай и забрани за американска соя в Китай. Преговорите в Мадрид са част от поредица срещи в европейски градове – Женева, Лондон, Стокхолм – които удължават примирията по митата до ноември.

Икономически, това е стъпка към деескалация. TikTok генерира милиарди в приходи и създава работни места, а забраната би нарушила глобалните вериги за доставки в дигиталната икономика. За България, която се стреми към дигитална трансформация чрез ЕС, подобни спорове подчертават рисковете от геополитическо разделение, което може да ограничи достъпа до китайски технологии.

Икономическата ситуация между САЩ и Китай

Икономическите отношения между САЩ и Китай са напрегнати, но взаимозависими. През 2025 г. търговската война, започнала при първия мандат на Тръмп, се задълбочи с митнически ставки до 55% от американска страна и 10% от китайска, което нарушава глобалните пазари. Китай е най-големият търговски партньор на САЩ, с двустранен оборот над 700 милиарда долара годишно, но дефицитът за САЩ надхвърля 300 милиарда. Китай обвинява САЩ в протекционизъм, докато Вашингтон настоява за промени в китайския икономически модел – по-малко държавни субсидии и повече фокус върху вътрешното потребление.

Технологичните ограничения допълнително усложняват ситуацията: САЩ забраниха износа на напреднали чипове към Китай, а Пекин отговори с разследване срещу Nvidia за антимонополни нарушения. Покупките на руски петрол от Китай, надхвърлящи 2 милиона барела дневно, предизвикват заплахи от САЩ за санкции срещу китайски банки. Тези действия водят до фрагментация на глобалната икономика, с вериги за доставки, пренасочвани към „приятелски“ държави – процес, известен като „френдшоринг“.

За глобалния юг и страни като България това означава по-високи цени и икономическа нестабилност. ЕС, включително България, е притиснат да избира страни, докато Китай предлага алтернативи чрез инициативи като „Един пояс, един път“. Икономическата война струва на света трилиони в загубен растеж, според оценки на МВФ.

Защо сътрудничеството е по-добър път

Вместо да водят икономическа война, САЩ и Китай могат да сътрудничат, за да стимулират глобалния растеж. Преговорите за TikTok показват, че това е възможно: вместо забрана, споразумението може да създаде модел за съвместно управление на технологии. Сътрудничеството би могло да обхване съвместни инвестиции в зелени технологии, където Китай доминира в производството на соларни панели, а САЩ – в иновациите. Например, общи стандарти за изкуствен интелект и управление на данни биха намалили рисковете за сигурност, без да жертват икономическите ползи.

Икономически, сътрудничеството би увеличило глобалния БВП с 7%, според Световната банка, чрез намаляване на митата и отваряне на пазари. За САЩ това означава достъп до китайския пазар от 1,4 милиарда потребители; за Китай – възможност за инвестиции в американски технологии. В областта на климата, съвместни проекти за въглеродна неутралност биха ускорили прехода, като Китай споделя експертиза в електромобили, а САЩ – в ядрена енергия.

За България сътрудничеството между суперсилите би означавало по-лесен достъп до инвестиции: китайски капитал в инфраструктурата, комбиниран с американски технологии за дигитализация. Вместо война, която повишава инфлацията, сътрудничеството би стабилизирало цените на стоки като полупроводници и редки метали.

Уникален икономически обрат: TikTok като мост за дигитална икономика

Уникалният икономически обрат в преговорите е потенциалът на TikTok да се превърне в мост за съвместна дигитална икономика. Вместо дивестиране, което би разделило платформата, споразумението може да създаде хибриден модел: американско управление на данните, но запазване на китайските алгоритми за иновации. Това би могло да доведе до създаването на съвместни центрове за изкуствен интелект, където компании като ByteDance и Oracle разработват нови продукти, генерирайки трилиони в икономическа стойност.

TikTok може да се разглежда като глобална валута за креативност: платформа, която интегрира американско съдържание с китайски технологии, стимулирайки експорта на култура и реклама. За Китай това би подпомогнало интернационализацията на юана чрез дигитални плащания в приложението; за САЩ – защита на данните, без загуба на пазарен дял. Този модел би могъл да се разшири към други сектори, създавайки „дигитален пояс“ – алтернатива на търговската война, фокусирана върху споделени иновации.

Предизвикателства и глобални последици

Въпреки пробива, предизвикателствата остават. Доверието между САЩ и Китай е ниско: Вашингтон вижда Пекин като заплаха за сигурността, докато Китай обвинява САЩ в хегемония. Вътрешнополитическите фактори – изборите в САЩ и икономическата стабилност в Китай – могат да подкопаят споразуменията. Освен това, споровете около Nvidia и покупките на руски петрол показват, че технологичната война продължава.

За глобалния ред, неуспехът в сътрудничеството би довел до двуполюсен свят, в който страни като България трябва да избират лагери, жертвайки икономически ползи. Успехът, напротив, би създал модел за многостранно управление, при който суперсилите споделят просперитет.

Заключение

Преговорите в Мадрид за TikTok сигнализират за възможен преход от икономическа война към сътрудничество между САЩ и Китай. Чрез фокус върху споделени интереси – търговия, технологии и глобална стабилност – двете суперсили могат да стимулират икономическия растеж, вместо да го възпрепятстват. За страни като България това обещава по-големи възможности за икономическа диверсификация. Докато светът очаква разговора между Тръмп и Си, успехът зависи от превръщането на рамковите споразумения в конкретни действия, насочени към по-справедлив глобален икономически ред.