/Поглед.инфо/ Китай и САЩ постигнаха принципно споразумение за решаване на въпроса около „ТикТок“ и намаляване на бариерите за инвестиции по време на последния кръг от търговските преговори в Мадрид, състоял се на 14 и 15 септември.

Според информация на китайската страна, преговорните екипи са провели „открит, задълбочен и конструктивен диалог по въпроси от общ интерес в икономическата и търговската сфера“. Бяха постигнати рамкови споразумения за решаване на въпроса около „ТикТок“ на основата на сътрудничеството. Страните ще проведат консултации относно документите с резултатите и ще извършат съответните вътрешни процедури за одобрение.

Според анализатори постигането на това принципно споразумение е значима стъпка, която поставя началото на процеса, очакващ последваща детайлизация и прилагане.

Особено важно е, че споразумението за „ТикТок“ беше постигнато при пълно зачитане на желанието на компанията и пазарните принципи. То включва оперативното управление на бизнеса по сигурността на данните и съдържанието на американските потребители на „ТикТок“, както и лицензи за използване на интелектуална собственост като алгоритми.

Преговорите в Мадрид бяха четвъртият кръг от икономическия диалог между Китай и САЩ за последните пет месеца. За разлика от предишните срещи в Женева, Лондон и Стокхолм, за първи път въпросът за „ТикТок“ беше включен в дневния ред и беше постигнат важен консенсус, което отново потвърждава, че природата на китайско-американските икономически отношения е взаимноизгодна.

По време на разговорите и двете страни единодушно признаха, че стабилните китайско-американски икономически отношения са от решаващо значение не само за тях самите, но и за глобалната икономическа стабилност и развитие. В условията на недостатъчен растеж на световната икономика, единственият изход е да се работи съвместно. Въпреки съществуващите различия, диалогът е начинът за намиране на решения.