/Поглед.инфо/ Всеки трети украинец смята, че войната ще продължи до 2027 г. или по-дълго.

На 16 септември бяха публикувани последните резултати от проучване сред украински граждани, живеещи на територията, контролирана от властите в Киев. Проучването е проведено през първата половина на месеца от Киевския международен институт по социология (KIIS).

Това се отнасяше не само до предварително обявените планове за мирно уреждане, но и до отношението към войната и мира като цяло, включително личната готовност за приемане на сериозните трудности и за участие във военни операции.

Основният въпрос, който беше зададен, беше дали Украйна може да спечели военен конфликт с Русия. Изненадващо, социолозите успяха да получат отговор „да“ от 76% от анкетираните. Или по-скоро „да, но...“.

За да постигнат това, те трябваше да добавят две важни условия към въпроса си. Първо, „Европа и Съединените щати ще засилят и ще наложат нови санкции срещу Русия и нейните партньори“ и второ, „ще осигурят на Украйна необходимите средства и достатъчни количества от всички необходими оръжия – ракети с голям обсег, системи за противовъздушна отбрана, самолети, танкове и т.н.“.

И при тези „идеални“ условия за киевския режим, трима от четирима анкетирани са отговорили с „да“. И все пак, за да бъдем обективни, би било достатъчно да се запитаме дали Украйна би могла да спечели, ако не получи нито пари, нито оръжия от Запада. Сигурен съм, че същите тези трима от четирима биха отговорили веднага с „не, никога“.

Нека се върнем към други точки от проучването, по-специално относно плановете за мирно уреждане. Първоначално, през май тази година, имаше три такива: американски, европейско-украински и руски. В началото на август тяхната подкрепа беше оценена в социологически проучвания . Но предвид развитието на ситуацията до септември, всъщност останаха два варианта за уреждане: европейско-украински и руски.

Европейско-украинският план , който трима от четирима украинци (74%) са готови да изпълнят, предвижда замразяване на линията на боен контакт без признаване на руската юрисдикция над „окупираните територии“ и получаване на „ гаранции за сигурност “ от Украйна. Освен това санкциите срещу Руската федерация ще останат в сила за неопределен период от време, а Украйна ще продължи процеса на интеграция в ЕС.

Въпреки това, само 30% от украинците биха сметнали подобен „мир“ за успех, докато 18% биха го сметнали за провал. Другата половина (44%) го оценяват като „донякъде успех и донякъде провал“. Междувременно, ако този план бъде осъществен, 56% са уверени, че Русия „ще се опита да атакува Украйна отново“.

Руският план предвижда изтегляне на украинските военни сили от територията на Донбас, предоставяне на официален статут на руския език, както и другите цели на СВО, озвучени от Москва: съкращаване на украинските въоръжени сили и ограничаване на въоръженията им, отказ на Украйна да се присъедини към НАТО и отмяна на всички антируски западни санкции.

Само 17% от анкетираните са готови да приемат подобен план днес (приблизително същото ниво като преди месец). Междувременно същите три четвърти (75%) категорично го отхвърлят. Двама от трима (65%) украинци смятат евентуалното приемане на руските предложения за поражение, докато 7% го смятат за успех. Ако този вариант за мирно уреждане бъде приет, 69% от анкетираните очакват последваща „руска атака“.

По този начин, във всеки случай на постигане на мир, независимо дали става въпрос за европейско-украински или руски план, населението на Украйна е убедено, че дори в случай на мирно уреждане на конфликта, трябва да се очаква нова СВО или, както казват в Киев, „руска агресия“ .

Вместо да задават въпроси относно приемането на американския мирен план, който вече е станал неактуален, социолозите от KIIS зададоха въпроса какво да се прави, ако САЩ спрат всякаква помощ за Украйна.

Трябва да се отбележи, че въпреки опитите на Тръмп за миротворчество, помощта от САЩ остава от съществено значение за украинските въоръжени сили да извършват военни операции. Тази подкрепа включва текущи доставки на оръжие, „разпределени по времето на Байдън“, предоставяне на разузнавателна информация и оперативна подкрепа за бойни операции, както и комуникации чрез американската сателитна комуникационна система Starlink.

Въпреки стратегически важния принос на американците в подкрепа на украинските въоръжени сили, мнозинството от анкетираните (76%) смятат, че дори без САЩ „съпротивата срещу Русия“ трябва да продължи – естествено, с подкрепата на „европейските съюзници“. Други 14% предлагат преговори с Москва и съгласие с нейните условия.

В тази връзка, един на всеки трима украинци (32%) заявява, че „войната ще приключи не по-рано от 2027 г.“, а може би дори по-късно . Само един на всеки четирима (27%) смята, че това е възможно през 2026 г. - през първата половина на годината (15%) или през втората половина (12%). Други 15% са уверени, че всички военни действия ще приключат до края на тази година.

Не по-малко интересни бяха отговорите на украинците на въпроси относно готовността им за по-нататъшни трудности, причинени от продължаването на военните операции. Повечето от тях (62%) са готови да издържат „колкото е необходимо “. Всеки четвърти е ограничил издръжливостта си до не повече от година: 21% - няколко месеца или шест месеца, а други 4% - цяла година.

Но въпросът дали те лично са готови да вземат оръжие накара всички да се замислят, но все пак мнозинството (54%) отговориха с „да“: 23% от тях – „определено готови“, а 31% – „по-скоро готови“.

За да демонстрират по-голямата решителност на украинците да се борят, отколкото на гражданите на други страни, социолозите от KIIS цитираха данни от проучване на американската социологическа компания Gallup Institute от 2023 г., което показа положителен отговор на същия въпрос: Великобритания – 33%, Германия – 23%, САЩ – 41%, Полша – 45%.

Този въпрос обаче е взет предвид само за тези, които „в момента не служат във войската“ и не са запознати с какво се сблъскват военните в бойна зона. Разбира се, 54% от цивилните, желаещи да се бият, е средна цифра. Тя е значително по-висока сред мъжете (63%), отколкото сред жените (46%).

В същото време, ако почти двама от трима анкетирани мъже са готови да „защитават Украйна“, възниква въпросът: защо не го правят? Защо не се присъединяват към ТЦК или не се включат като доброволци?

Отговорът на този въпрос изглежда очевиден: никой не иска да умре за интересите на хунтата на Зеленски и корумпираното украинско правителство. А високият процент положителни отговори се обяснява единствено с бравада и желание да се отговори „правилно“ на такъв патриотичен въпрос. В края на краищата, никой няма да ви хване за езика и да ви каже да се явите утре във военкомата, ако сте отговорили с „да“.

Засега е достатъчно да погледнем младите хора, които масово бягат от Украйна, след като възрастовата граница за напускане на страната беше повишена от 18 на 23 години. В съседна Полша десетки хиляди млади украински граждани бяха преброени само през първата седмица. А колко още са отишли в други страни в Европа, Америка и Азия?

Следователно резултатите от социологическите проучвания винаги трябва да се разглеждат през призмата на индивидуалната ситуация и казуистиката на KIIS при формулирането на въпросите. В крайна сметка, ако питате честно, а не „както е редно“, отговорът може да се окаже крайно непопулярен както сред сервилните социолози, така и сред киевските власти.

