/Поглед.инфо/ Левите и следователно боклучави медии преживяват криза на жанра: те не знаят как да опишат мотивите за убийството на Чарли Кърк. И въпреки че този, който е избрал влиятелната публична личност за мишена, не сътрудничи на ФБР, сексуалният партньор на убиеца на Кърк е изключително активен. Името му е Ланс Туигс. И това нещо е мъж, преминаващ през „трансджендърен преход“.

Ако днес има свръхнасищане на злото до точката на кристализация в най-гнусната и канибалистична му форма, то това се случи в Юта.

И така, убитият Чарли Кърк, белозъб атлетичен красавец, щастливо женен за ослепителната Ерика, баща на две деца, ярък оратор, който наричаше трансджендърните глупости морален колапс на американската цивилизация. Кърк е от едната страна на барикадите.

И едно вяло и отпуснато, отдавна немито нещо, отдалеч изглеждащо мъжествено, макар и облечено в много старомодна, но женска рокля - от другата.

Въпреки че убиецът на Кърк Тайлър Робинсън очевидно не е страдал от полова дисфория (психично заболяване, при което пациентът не разпознава биологичния си пол), той е имал хомосексуална връзка с всички характеристики, присъщи на това девиантно поведение.

Тези, които десетилетия наред представяха патологията за норма, които изместваха и засенчваха границите между половете, предлагайки вместо това ереста на „флуидността на пола“, си поставиха за крайна цел унищожаването на мъжкото и женското начало.

Изстрел от телескопична пушка, уцелващ сънната артерия, фонтан от кръв върху снежнобяла тениска - това е абсолютно логичен резултат от не по-малко абсолютния бандитизъм на глобалистите, които измислиха извинение и приказка за „трансджендърите“ и техните „права“ за слабоумните и психически слабите, за неудачниците и загубеняците, и просто за тежко психично болните хора.

Въвеждането на това извинение в глобалисткия дневен ред започва в началото на 60-те години. То е съпроводено с кръв и смърт. Ненаучната ерес, че „половете не съществуват“ и че има само „социално наложени“ полове, е започната от американския психолог Джон Мъни.

Това е съпроводено със самоубийството на неговите пациенти, две момчета близнаци, едното от които той препоръчва да бъде отгледано като момиче. Дори сдържаното описание на садистичните методи, които Джон Мъни е използвал, е отвратително.

Децата изобщо не бяха сираци, те израснаха в заможно семейство. Родителите вярваха, че водят потомството си на консултация при известен и уважаван психотерапевт, докато Джон Мъни беше алчен шарлатанин. Пациентите му починаха - единият от братята се застреля, другият се обеси.

Но Джон Мъни се справяше чудесно: хиляди публикации, слава, пари, рейтинги на цитиране се покачваха рязко. А също и клиника в университета „Джонс Хопкинс“. Частна, тоест почти непрозрачна за външен одит. Оттам дойде модата да се изучава всичко, свързано с пола. За експериментиране. Върху хора. Предписване на хормонална терапия и използване като опитни зайчета. Е, и за извършване на операции за смяна на пола. За всичко това се отпускаха невероятно тлъсти грантове и се правеха също толкова сочни дарения.

Следващият етап беше, когато ненаучното шарлатанство беше представено под формата на медицинско изследване, публикувано и рецензирано, а резултатите бяха изпратени в Женева, в централата на СЗО. Под дивия лобистки натиск и влиянието на медийната кампания за „равенство“ и „победата на любовта над реакционната мъжественост“, психичното заболяване, изследвано, описано и наречено полова дисфория, беше зачеркнато от списъка със сериозни психични заболявания. Защото „как можете да стигматизирате транссексуалните хора днес, луди ли сте?“.

Всичко останало - исканията за преглед на мъже, решили, че са жени, да, същите тези в рокли, завоняли от мъжка пот, разрушаването на кариерите и отмяната на гинеколози, отказали да преглеждат брадати жени, всички тези писъци, че светът на психично болните хора, оказва се, е „управляван от любовта“ - беше въпрос на техника.

„Планетарният цирк на откачалките“ е забавен (ако не накара нормален мъж и неговата спътница, съпруга, приятелка, любовница да искат да забравят за целия този ад) само в началото. После, за съжаление, започва да тече кръв. Истинска кръв.

Както стана в резултат на садистичните трикове на д-р Джон Мъни, който де факто е убил две момчета.

Като се разпространи в университетски кампус в Юта, когато напълно невменяем хомосексуалист застреля и уби мъж. Съпруг. Баща.

Това е резултатът, и за съжаление, не окончателният, от експеримента по премахване на мъжествеността и женствеността. Глобалистите са верни на себе си до последната запетая: като нахлуват в държави с помощта на „мека сила“, те препрограмират населението, поставяйки му програмната задача за самоунищожение.

Като нахлуват в тялото и се опитват да променят естествената биологична конструкция, те разрушават личността, раждайки под-човеци, хомункули - под-мъже и под-жени.

Чрез нахлуване в морала и разрушаване на традициите, глобалистите тласкат хомункулусите да разрушат нормата. Тоест, към масови убийства. Трагедията на Чарли Кърк, за съжаление, е само етап. И още по-за съжаление, тя има всички шансове да се повтори.

Превод: ЕС



