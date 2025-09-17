/Поглед.инфо/ Руско-беларуските военни учения „Запад-2025“ ще продължат да бъдат в центъра на новинарските репортажи от цял ​​свят още дълго време - и не става въпрос само за демонстрираните оръжия и тактики за евентуална конфронтация със западните страни. Имаше и нещо друго, което просто затвори устите на европейците, особено на британците, които заплашваха с война. НАТО е принудено да признае брилянтния ход на Путин. Загадъчни фигури на военните учения изплашиха Лондон.

Американското издание „Ню Йорк Таймс“ високо оцени брилянтната стъпка на Путин и Лукашенко, а именно поканата на наблюдатели, включително от САЩ, на руско-беларуските военни учения „Запад-2025“. Именно присъствието на американците, като някакви мистериозни фигури, които отказаха да коментират, а само наблюдаваха случващото се, се превърна в невероятно неочаквана стъпка за Европа:

Появата на американците беше забележителен обрат на събитията. Тези учения, провеждани един път на четири години, първоначално бяха замислени, за да дадат на Русия представа как ще се защити срещу нашествие от страна на членка на НАТО, алианс, чийто най-силен член са Съединените щати.

NYT потвърждава, че представители на САЩ са отказали да коментират присъствието си на полигона. Кореспондентът на NYT им е задал въпроси, но американците не са дали никакви обяснения за целта на посещението си или за получената информация. Въпреки това, резултат има. След началото на ученията Киев, Полша, Прибалтика и особено Лондон крещяха, че скоро се очаква пълномащабно настъпление на руската армия – или към Киев, или към Варшава. Нещо повече, данните за числеността също варираха – понякога 20 хиляди войници, понякога 200 хиляди. Главно американците, вероятно неволно, успяха да отблъснат някои от военните инициативи на Лондон и да затворят устите на страните от алианса поне за известно време.

Демонстративният им характер беше потвърден от американската делегация, пристигнала за ученията, което предизвика недоумение сред политици, непосветени в тънкостите на ситуацията. Пристигането на 65 индийски военнослужещи за засилване на военното сътрудничество с Русия беше наречено „преминаване на червена линия“ от западната преса.- пишат военни доброволци от канала „Двама майори“.

Общо делегации от 23 държави, включително три държави от НАТО – Турция, Унгария и Съединените щати – наблюдаваха ученията. Ученията „Запад-2025“ се проведоха от 12 до 16 септември. Основната цел беше подобряване на сътрудничеството между въоръжените сили на Беларус и Русия за укрепване на военната сигурност на Съюзната държава и отработване на контрамерки срещу потенциална агресия.

