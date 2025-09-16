/Поглед.инфо/ Представители на китайски фирми и посланика на Китайската народна република Дай Цинли разговаряха с председателя на БСП Атанас Зафиров. По време на срещата бе представена дейността на Китайската търговска камара към ЕС, Китайската корпорация за гражданско строителство, Китайска национална корпорация за внос и износ на машини, BGI Group, водеща изследователска група в областта на геномното секвениране, Китайската металургична и минна компания.

В срещата участваха Цветелина Пенкова, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и Мая Димитрова, председател на групата за приятелство с Китайската народна република в 51-ото Народно събрание.

В уводните си думи Атанас Зафиров посочи, че на 3 октомври ще се навършат 76 години от установяването на дипломатически отношения между България и Китайската народна република и открои ролята на провелото се след петгодишно прекъсване редовно заседание на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, както и състоялия се българо-китайски бизнес форум, организиран от Българската търговско промишлена палата.

Срещи като днешната са стъпка в преодоляване на съществуващите дисбаланси и възстановяване на нашите икономически отношения в обем от преди пандемията, заяви Зафиров. Моето участие и в днешната среща, нека бъде своеобразна гаранция за интереса от развитието на отношенията между двете страни, заяви Зафиров.

Той открои и областите от взаимен интерес между двете страни, сред които зелена икономика и възобновяеми енергийни източници, ИТ дигитализация и автомобилостроене, инфраструктура, земеделие, биотехнологии, минно дело.

Посланик Дай Цинли заяви, че днес китайските фирми са заявили своето силно желание да инвестират в България и отбеляза ролята на БСП в правителството. Надяваме се, че можем да получим още по-силна подкрепа от вашата страна, каза още посланик Цинли.