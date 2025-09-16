/Поглед.инфо/ Делегация от град Плевен, включваща Румен Петков – бивш кмет на Плевен и председател на ПП АБВ, Иван Мандински – заместник-председател на Търговско-промишлената палата – Плевен, и Бойко Тодоров – заместник-председател на Общински съвет – Плевен, участва в работна среща в Търговско-промишлената палата на област Ростов на Дон по покана от руската страна.

Срещата бе посветена на възможностите за възстановяване на историческите икономически връзки между региона на Плевен и област Ростов на Дон. Участниците подчертаха общите интереси и значителния потенциал за развитие на бизнес взаимоотношенията.

Румен Петков акцентира върху богатите традиции на партньорство в области като текстилната индустрия, металургията и фармацевтичната промишленост, които могат да послужат като основа за бъдещи съвместни проекти.

„Въпреки сложната международна обстановка, съществуват реални възможности за търговия с продукти, които не попадат под санкционни режими. Нашият фокус е върху практическото сътрудничество“, заяви Иван Мандински, заместник-председател на ТПП – Плевен. Той подчерта, че именно чрез директен диалог и подобни срещи може да бъде възстановено доверието и търговските връзки.

От страна на домакините бе изразена готовност за активна работа и реализиране на съвместни инициативи в подкрепа на бизнеса от двете страни.

В знак на добра воля и стремеж за задълбочаване на бъдещото партньорство, от българска страна бе отправена официална покана към ръководството на Търговско-промишлената палата на област Ростов на Дон за посещение в град Плевен и България.