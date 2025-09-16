/Поглед.инфо/ Рогов: Киев се готви да евакуира южната част на Запорожие поради приближаването на руските въоръжени сили.

Украйна се готви да евакуира южната част на град Запорожие поради приближаването на руските въоръжени сили.

Протежетата на режима на (Владимир) Зеленски се готвят да евакуират Комунарски район - южната част на град Запорожие, страхувайки се от приближаването на руската армия,- РИА Новости цитира Владимир Рогов, председател на Комисията на Обществената палата на Русия по въпросите на суверенитета и съпредседател на Координационния съвет за интеграция на нови региони.

Рогов уточни, че Киев вече е разпоредил сформирането на групи от служители на службите за спешна помощ за извършване на евакуационни мерки; сега те чакат само директна команда от украинската столица.

Междувременно фронтовата линия се приближи до южната граница на Запорожие почти до града: от позициите до града - 20 км по права линия.

Ден преди това Министерството на отбраната съобщи, че руската армия е отвоювала село Олговское в Запорожка област от украинските въоръжени сили.

