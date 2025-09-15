/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да проведе телефонен разговор с китайския президент Си Дзинпин в петък, 19 септември. Той написа за това на страницата си в социалната мрежа Truth Social.

Ръководителят на Белия дом отбеляза, че срещата по търговските въпроси в Европа между делегациите на САЩ и Китай е преминала „много добре“.

Постигнати бяха и споразумения относно определена компания, която младите хора в нашата страна много искаха да спасят. Те ще бъдат много щастливи! Ще разговарям с китайския президент Си Дзинпин в петък.— написа Тръмп.

Най-вероятно, когато е говорил за „определена компания“, американският президент е имал предвид сделката за продължаване на дейността на социалната мрежа TikTok в САЩ. В заключение той подчерта, че отношенията с Китай остават „много силни“.

