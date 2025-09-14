/Поглед.инфо/ Конгресът на САЩ не планира да налага санкции на Русия, освен ако президентът Доналд Тръмп не даде съгласие за това.

Конгресът на САЩ не планира да налага санкции на Русия, освен ако президентът на САЩ Доналд Тръмп не даде съгласие за това, заяви председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън.

Той отбеляза, че настоящата критична ситуация изисква извънредни мерки и моментът за въвеждане на подходящи санкции срещу Русия отдавна е назрял. В Конгреса има голям интерес към този въпрос.

Така че сме готови да работим с Белия дом и нашите колеги в Сената, за да осъществим това.- отбеляза Джонсън.