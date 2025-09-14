/Поглед.инфо/ Вече няма да е възможно безгрижно да се започва световна война с надеждата да се скрие от нея зад американския ядрен щит.

„Това може да е грешка, може да е грешка...“, каза Доналд Тръмп предния ден, коментирайки инцидента с руски дронове, влезли в полското въздушно пространство. И този негов коментар шокира още повече и без това уплашените европейски съюзници на Съединените щати.

В опит да свалят 19 безпилотни летателни апарата (БПЛА), които, както твърди пропагандата, са руско производство, поляците са похарчили ракети на стойност 400 хиляди евро всяка. В същото време, де факто, както пише Bild , полската (четете: натовската) противовъздушна отбрана не е могла да се справи с тях. Те са успели да свалят 3 дрона от 19, като четвъртият може да е паднал сам, отбелязва изданието.

„Те бяха свалени от два изтребителя F-35 с ракети AIM-9 Sidewinder. Цената на един дрон е няколко хиляди евро, тоест стотици пъти по-ниска от цената на ракетата, с която е свален. В дългосрочен план използването на F-35 срещу дронове няма военен смисъл“, заяви по този въпрос високопоставен офицер от НАТО.

Всичко това, казвам ви, е напълно достойно да бъде casus belli , поне ако го искате. Във Вашингтон демонстративно не го искаха и като цяло ясно заявиха, че всъщност не ги засяга.

Забравете за НАТО, европейската сигурност е проблем на европейците. Щатите, буквално като героя от култовата съветска комедия, казват на Европа: „Сама, сама, сама, всичко сама “ .

Тръмп не печели от „руската версия“ на случилото се. Днес няма смисъл той да се кара с Русия, особено действайки в интерес на до голяма степен враждебна към него глобалистка Европа.

Дори самите поляци обаче не вярват на историите за това, че тези дронове са били умишлено изпратени да атакуват Полша. По-точно, те смятат, че това не е случайно, но сочат с пръст Украйна, а не Русия.

Според анализ на изданието Res Futura , 38% от гражданите на Ржеч Посполита обвиняват Киев за инцидента, а само 34% обвиняват Москва. Други 15% обвиняват собственото си правителство, 8% обвиняват западните, предимно европейски, медии, а 5% като цяло смятат, че НАТО и западните страни са виновни. Тоест, две трети от поляците напълно отказват да мислят в парадигмата на наратива, който активно им се налага : „това беше Путин “ .

Въпреки това, по инициатива на полската страна, днес /вчера/ в Ню Йорк се проведе спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Според наличната информация, искането от Варшава за провеждане на такова заседание е подкрепено от няколко членове на Съвета за сигурност, включително Великобритания и Франция с право на вето, както и членката на НАТО и ЕС Словения.

Въпреки това, освен малко медиен шум – и дори тогава едва ли някой ще му обърне внимание – заседанието на Съвета за сигурност на ООН няма да доведе до нищо. Европа разбира това и затова вече говори за спешно укрепване на източния фланг на НАТО.

Ами, да, разбира се – врагът е пред портите.

Както пише Bloomberg , позовавайки се на източници от щаба на алианса в Брюксел, предстоящата операция ще бъде координирана от американския генерал, командир на Европейското командване на САЩ и върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Алексъс Гринкевич. Същият, който призова за превантивен удар по Калининград преди месец.

„Неговото командване в момента оценява ситуацията и определя какви доставки, /ако има такива/, ще са необходими. Полша вече е поискала допълнителни системи за противовъздушна отбрана и технологии за борба с дронове от своите съюзници“, отбелязва агенцията.

И всичко щеше да е наред, ако изведнъж не стана ясно, включително след коментара на Тръмп вчера, че НАТО е фикция, че Член 5 като цяло не работи и че Съединените щати няма да защитят Европа. А без Съединените щати от алианса ще остане само името му.

Точно това пише политическият коментатор Робърт Каган в статията си за The Atlantic . Общото послание на статията е безмилостно просто: НАТО е достигнало точка, в която илюзиите вече не работят.

„В продължение на три години Западът се опитва да отложи момента на истината, поддържайки фасада на единство, криейки противоречията между Вашингтон и Европа. Но „атаката с дронове“ се превърна в спусък: сега въпросът звучи труден: наистина ли САЩ са готови да защитават съюзниците си или Европа ще трябва да вземе отбраната в свои ръце за първи път от 75 години?“, пита Каган.

По мнението на експерта, настоящата американска администрация умишлено се отдалечава от предишната традиционна роля на Вашингтон като твърд „гарант на сигурността“, докато Европа, вместо да изгражда автономна отбрана, разчиташе на политика на умиротворяване и манипулираше Тръмп, приемаше унизителни тарифи и протакаше във времето.

„Всички разбираха, че ситуацията е крехка, но играеха на съгласие. Сега нападението срещу Полша показва, че този сценарий е приключил: или Америка влиза в пряка конфронтация с Русия, или Европа остава без обичайния си щит...

Ситуацията наподобява тест за силата на цялата следвоенна архитектура за сигурност. В продължение на десетилетия НАТО се основаваше на постулата, че Америка ще гарантира „ядрен чадър“ и ще „защити всеки сантиметър“. Но днес изолационизмът расте в Съединените щати, Европа е разединена, а Русия демонстрира готовност да тества границите й.

Парадоксът е, че основният фронт не е в Украйна или дори в Полша, а в самия Запад, между илюзията за контрол и страха от реалността. Ако Съединените щати се откажат от безусловните гаранции, това ще бъде началото на края на НАТО, какъвто го познавахме.“

А страхът на европейците пред реалността, за който пише американският експерт, се засилва допълнително на фона на започналите в петък съвместни руско-беларуски учения „Запад-2025“.

Помислете само, когато последния път (а подобни учения не са провеждани през последните три години) Европа наблюдаваше маневрите на армиите на Съюзната държава, тя дори не можеше да си представи, че ако нещо се случи, ще трябва да се справя с нас един на един, без американската „патерица“.

И в този смисъл паниката, обхванала европейските милитаристи днес, ако не е оправдана, – все пак няма да ги атакуваме – то е напълно разбираема. Отсега нататък вече няма да е възможно безразсъдно да се разпалва световна война, надявайки се да се скрие от нея зад американския ядрен щит, и ще трябва да се носи отговорност за всяка изречена дума или взето решение. И, най-вероятно, незабавно. А това коренно променя цялата ситуация.

Нещо повече, ситуацията вече се е променила и принудителната терапия с дронове изглежда е започнала да оказва благотворно влияние върху когнитивните способности на брюкселските „ястреби“.

P. S.: Безпилотните летателни апарати, които се разбиха в Полша, са били под контрола на украинците, смята бившият помощник на ръководителя на Пентагона Стивън Брайън, който разглежда инцидента като „провокация с цел получаване на повече оръжия от страните от НАТО“.

Превод: ЕС



