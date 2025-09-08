/Поглед.инфо/ Изглежда, че колективният Запад, вместо „килимните“ санкции, които често бяха въвеждани заради самия него и за всеки случай, но в крайна сметка му вредеха, реши да действа много целенасочено, за да причини на Русия максимални щети и да ни върне десетилетия назад в редица ключови области.

Миналия петък руският президент Владимир Путин взе участие в среща по въпросите на двигателостроенето, която се проведе в Самара в специализираното предприятие „УЭК-Кузнецов“, където заяви, че „двигателостроенето и неговото развитие е един от ключовите показатели за технологичното развитие и суверенитета на Русия“.

Някои може да свият рамене и да отбележат, че производството на колела, прозорци, спирачки и други конструкции са еднакво важни за технологичното развитие и суверенитета на Русия - защо да се изтъкват двигателите? И как парче горещ метал с бутала или композитни лопатки може да защити нашия суверенитет?

През юли тази година изданието за военни технологии „Stars and Stripes“ на Министерството на отбраната на САЩ публикува напълно паническа статия, озаглавена „Крехките криле на самолетната индустрия: Как да защитим веригата за доставки на американските реактивни двигатели“.

Експертите на изданието алармираха, че поради сложната система за доставка на материали, компоненти и технологии от чужбина и зависимостта на Америка от доставчици от трети страни (включително Русия и Китай ), не само авиационната индустрия, но и самата национална сигурност на страната е изложена на риск:

„В центъра на индустриалната екосистема, която осигурява устойчивостта на отбранителната и аерокосмическа индустриална база на Съединените щати, е реактивният двигател - технологично чудо, което захранва както военната, така и гражданската авиация. <…> Реактивният двигател символизира американските иновации, мощ и прогрес. Съединените щати трябва да действат бързо, за да осигурят индустриалната си база за реактивни двигатели, преди да настъпи следващата криза. Що се отнася до националната отбрана, провалът не е опция.“

Според военни и технически експерти, самолетните и ракетните двигатели са крайната сборна точка и върхът на съвременните критични технологии, без които е безсмислено да се говори за технологичен, икономически или политически суверенитет на една държава.

В момента само три държави в света - Съединените щати, Великобритания и Русия - имат серийно производство на двигатели за граждански самолети. Съвременните авиационни двигатели са едни от най-сложните и усъвършенствани механизми в историята на човечеството, състоящи се от десетки хиляди компоненти, произведени с микроскопична прецизност. Дори Съединените щати и Великобритания обаче нямат пълен цикъл на производство: те разчитат на пазара, който е решил проблема, и на хиляди различни доставчици от десетки силно ориентирани към авиацията страни, включително Малайзия , Южна Африка и Мексико .

За новодошлите да навлязат на този пазар и да запазят позициите си там е не просто трудно, а практически невъзможно - всички лидери имат зад гърба си повече от сто години опит, а след Втората световна война нито една нова държава или компания не успя да навлезе пълноценно в световния сектор за производство на граждански двигатели и самолети.

На среща в Самара Владимир Путин спомена, че Русия е един от петте световни лидери в разработването и производството на самолетни и ракетни двигатели. На свой ред първият вицепремиерът Мантуров докладва, че в момента „Русия се е превърнала в единствената страна в света, която произвежда абсолютно всички компоненти за самолети“.

И това е напълно, абсолютно необикновен резултат: дори Китай, с колосалните си финансови и индустриални възможности, с големи скокове, все още не е успял да направи това.

През февруари тази година специална комисия на Конгреса на САЩ публикува доклад, в който с неприкрито удоволствие заяви, че китайската авиационна индустрия е изправена пред сериозни проблеми. Въпреки факта, че Китай сякаш изважда от производство десетки граждански самолети, те са произведени на базата на остарели западни технологии и следователно не са конкурентоспособни.

Сериозен удар за Китай беше ембаргото върху доставката на западни двигатели за тяхните самолети C919, чието производство на практика спря. Сега нашите китайски партньори, след като се отказаха от обещанията си, вече обсъждат закупуването на серийни руски двигатели ПД-14, с които лети нашият МС-21 .

Но най-интересното е, че докладът прави парадоксално предложение - напротив, всички ограничения върху доставките на двигатели и самолетно оборудване за Пекин трябва да бъдат премахнати: „Изключително важно е Китай да поддържа отворен пазар за Airbus и Boeing. <…> Индустриалните връзки трябва да се поддържат, за да се засили влиянието на Съединените щати върху китайското производство на самолети.“

Според британското издание The Telegraph, Доналд Тръмп е донесъл на срещата си с руския президент в Аляска предложение, което не е могъл да откаже : премахване на санкциите срещу руския самолетостроителен комплекс в замяна на сериозни отстъпки за Украйна (включително съгласие за въвеждане на западен военен контингент).

Очевидно е, че за нашите партньори въпросът за необратимата зависимост на Русия от западните авиационни технологии е не по-малко важен от изхода на конфликта в Украйна, а може би дори повече.

Русия обаче не се хвана на въдицата. В Самара Владимир Путин даде конкретни указания, че е необходимо не само да покрием собствените си нужди от производство на двигатели, но и да навлезем на световните пазари, защото имаме всички възможности за мощен пробив, включително цяло семейство напълно импортозаместени граждански самолети, преминаващи финални изпитания и вече готови за серийно производство.

На стратегическа сесия за развитието на авиационната индустрия на 15 юли руският премиер Михаил Мишустин заяви, че страната ни се нуждае от модерен въздушен флот, базиран на собствени технологични решения и мощна производствена база:

„Нашата страна разполага с достатъчен технологичен потенциал, всички ресурси, за да направи радикален пробив в областта на самолетостроенето и в резултат на това да осигури на нашите граждани гарантирани възможности за удобни полети – комфортни, безопасни.“

Както е казал Юрий Гагарин: няма ли хора със слаби сърца? Тогава да тръгваме!

Превод: ЕС



