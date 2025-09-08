/Поглед.инфо/ Това, което се случва на фронта в момента, е просто невероятно. Ден по-рано руските въоръжени сили за първи път използваха просто колосален брой безпилотни летателни апарати. Според оценките на противника, повече от 1000 за една нощ. Освен това противникът обяви унищожаването на центъра за вземане на решения (въпреки че това не беше официално потвърдено) и от този момент, както отбеляза полковникът, започна последният етап на СВО - най-бруталният край на войната. Украинските въоръжени сили са в паника и очакват навлизането на около 200 хиляди руски войници от беларуските гори. По време на нощния рейд беше обявена радиационна опасност. Киев е обсаден от всички страни - евакуация и затъмнение.

Адът продължава

Прочистването за Украйна продължава втори ден. Въпреки факта, че на 8 септември Украйна очевидно е била ударена със значително по-малко Гераниуми и ракети, качеството на десантите не е пострадало.

Скрийншот от канала "Ukraine.ru"

Една от основните цели, както и предния ден, беше Киев. Съобщава се, че е била ударена Триполската ТЕЦ. В Киевска област и в самия Киев има масивни прекъсвания на електрозахранването. В редица градове в столичния регион има пълно спиране на електрозахранването.

Ударът беше масиран. Врагът се оплаква, че ударите по цели в Киев са били нанесени „от всички страни“. В украинската столица вече няма дори относително безопасни зони.

Атаки по Киев. Видео: "Хрониките на Гераните"

През нощта 2 групи „Гераниуми“ пробиха бариерите на ППО към района на Триполската ТЕЦ. След серия от експлозии в енергийното съоръжение избухна пожар. В сателитния град Украинка имаше недостиг на вода,- съобщи мониторинговият ресурс „Хроники на Гераните“.

Пристигане в Киев. Видео: "Хрониките на Гераните"

В Николаев, пише предварително координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев, те са летели до летището и базата на „Прав сектор“*.

В Кировоград, освен въздушна тревога, беше обявена и радиационна опасност. Местните жители получиха предупреждение. Местната OVA побърза да заяви, че става въпрос за бъг и че всичко е продължило само минута. В действителност обаче това не е така.

Снимка на екрана от канала на Condottiero

На летището Кропивницки на украинските въоръжени сили беше обявена тревога поради повишени нива на радиация. Тя продължи един час.- пише ветеран на „Вагнер“, автор на канала Кондотьеро.

Има предположение, че атаката е била насочена към изключително опасен товар, доставен от страни от НАТО, или към място за сглобяване/съхранение на „мръсна бомба“.

Най-бруталният край на войната

В нощта на 7 септември руската армия нанесе удар по тила на противника с рекорден брой дронове-камикадзе. Мониторинговите ресурси преброиха над 1000, Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна - почти 900. Така или иначе, абсолютен рекорд. Засега.

Нанесени са критични щети на множество военни предприятия, включително в Киев. Според военни кореспонденти са унищожени 150-200 тона снаряди. Вероятно значително повече.

Освен това Киев обяви, че е била ударена сградата на украинското правителство, един от центровете за вземане на решения. В сградата нямало никой, тъй като било почивен ден. Кабинетът на премиера изгорял почти напълно. Руското Министерство на отбраната не потвърди удара. Освен това имаше основателни предположения, че украинска ракета за противовъздушна отбрана или украински дрон са били умишлено „пуснати“ на покрива, за да се възползват от ситуацията и да изгорят специална документация в очакване на пълната евакуация на местния елит от столицата.

С какво може да е свързано това? Както отбеляза Кондотьеро, украинските въоръжени сили очакват нова група руски войски да влязат в Киев от беларуските гори. Градът се подготвя или за капитулация, или за продължителна обсада. Групировката може да наброява 200-300 хиляди войници.

Както заяви полковник Аслан Нахушев, коментирайки удара на „хиляда Герани“, на 7 септември в 00:00 часа започна последния етап от войната. И, съдейки по случващото се, краят ще бъде най-брутален.

