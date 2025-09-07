/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп не спира да изумява със заключенията си - и отново по темата за последните срещи на върха и тържествата в Китай. Ако последния път се пошегува със заговора, който Си, Путин и Ким плетат срещу Америка в Пекин (въпреки че границата между шега и раздразнение тук беше почти незабележима), сега е притеснен за останалите трима.

В петък той публикува прословутата снимка на Путин, Си и Моди на срещата на върха на ШОС със следния коментар: „Изглежда, че загубихме Индия и Русия от могъщия и тъмен Китай. Нека имат дълго и проспериращо съвместно бъдеще!“

Значи се оказва, че САЩ са се борили с Китай не само за Индия , но и за Русия? Странна битка се получава обаче: Тръмп демонстративно наказа Индия с повишени мита за закупуване на руски петрол, а опитът да се „разберат“ с Путин, като се споразумеят за бъдещето на Украйна, все повече се превръща в прехвърляне на отговорността и разходите за конфликта с Русия върху Европа, в резултат на което те искат да оставят Украйна под западен контрол и да направят Европа още по-зависима от САЩ. Дори е странно, от какво са недоволни в Москва и Делхи ?

Отношенията на Китай с Индия и Русия са от съвсем различен характер, но приносът на Съединените щати за сближаването на трите страни е неоспорим. Вашингтон, разбира се, не може да регулира нивото на руско-китайските отношения, но Америка имаше определени възможности по отношение на индийско-китайските отношения: сближаването на Съединените щати и Индия несъмнено повлия на отношението на Пекин към Делхи.

Китай отдавна иска да подобри отношенията си с Индия - и неотдавнашната среща на върха на ШОС се оказа само удобен претекст за това. Освен това Тръмп „работеше като Путин“ тук, правейки всичко възможно, за да тласне Моди към Си: мита срещу Индия, демонстративно флиртуване с Пакистан (и след неотдавнашния индо-пакистански конфликт). И сега изведнъж се изненадва: как стана така, че загубихме Индия и Русия!

Но може би това е просто нова порция от своеобразния хумор на Тръмп: той е толкова ироничен относно „съвместното бъдеще“ на трите държави-цивилизации, уверен, че многобройните противоречия, съществуващи между тях, никога няма да позволят на трите да се превърнат в истински съюз?

Всъщност Китай и Индия са конкуренти в много отношения - регионални, търговски, икономически. Въпреки цялата си конкуренция (подхранвана от Запада), двете съседни страни не само имат своя собствена стратегия, но и разбиране за общи интереси, бъдеще. В което, разбира се, всяка от тях вижда себе си във водещите роли, но не като заместител на Запада.

Никой на Запад не обвинява Индия в стремеж към хегемония, но Китай е постоянно упрекван за намерението си да замени Запада, да стане не просто глобален лидер, а световен кормчия. Няма смисъл да се спори с това - англосаксонците съдят за всички по себе си и просто не могат да си представят друг начин на мислене (включително геополитически).

Китай не само не е в състояние да стане новият хегемон на мястото на Запада, но и не иска. Индия понякога все още е в капана на западноцентричен мироглед, където е убедена, че Китай заплашва амбициите ѝ за глобално господство.

Именно тук ролята на Русия и общите механизми като ШОС и БРИКС, в рамките на които Москва, Пекин и Делхи могат да действат като строители на нов, постзападен световен ред, е много важна. Никоя от тях не претендира за глобално господство самостоятелно, но заедно – особено с ключови страни от Глобалния Юг – те представляват сила, която може да действа като алтернатива на западния проект за глобализация.

И докато Тръмп и Западът като цяло ще се опитват да ударят мечката, слона и дракона поотделно, надявайки се да ги настроят един срещу друг, те само ще допринасят за тяхното сближаване. Но Западът вече не може да удари и трите заедно: просто няма сили за това.

Нещо повече, Тръмп се опитва да възстанови отношенията в рамките на Запада, да модернизира самите Съединени щати, преразпределяйки разходите за конфликта с Русия и Китай към Европа. Само украинският въпрос би бил достатъчен, за да може Старият свят да се пренапрегне, но Тръмп упорито настоява ЕС да се раздели с Китай.

В четвъртък, по време на преговорите за Украйна, той започна да упреква европейците, че не правят нищо за прекратяване на войната, и поиска да наложат санкции срещу Китай за подкрепата му към Русия. Тоест, от Европа се иска да си простреля и другия крак - ясно е, че ЕС няма да се съгласи на това, но самият ход на мисълта на Тръмп би трябвало да покаже на европейците в каква слаба позиция са се докарали.

И Белият дом трябва да се подготви за понеделник: бразилският президент Лула да Силва свиква извънредна онлайн среща на върха на БРИКС, за да отговори на тарифните войни на американския президент. Тръмп отново ще види голямата тройка - Путин, Си и Моди - на екрана - този път в различна, но също толкова голяма компания от световни лидери.

Превод: ЕС