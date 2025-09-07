/Поглед.инфо/ Въздушен удар с дронове и ракети порази ключови украински инфраструктурни обекти, включително Киев, Одеса и Запорожие. Ударите причиниха прекъсвания на електрозахранването и голям пожар в промишлен обект.

В резултат на мащабна въздушна атака, използваща дронове и крилати ракети, бяха нанесени удари по важни обекти на военната и промишлена инфраструктура на Украйна. В цялата страна бяха обявени сирени за въздушна тревога, като най-голяма сила на ударите беше по Киев, Одеса, Кривой Рог, Кременчук, Днепропетровск и Запорожие.

Според предварителна информация, атаката е започнала в 3:30 ч. сутринта и е извършена с крилати ракети „Геран-2“ и 9М728 от комплекса „Искандер-К“ . Основните цели на атаката са били транспортни възли, енергийни съоръжения и промишлени предприятия. В Кременчук дронове са ударили мост.

В Кривой Рог са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в резултат на удари по енергийната инфраструктура. В Одеска област са атакувани летището и пристанищните съоръжения в Школни , където са регистрирани най-малко десет мощни експлозии. В Запорожие удар в промишлено съоръжение е причинил голям пожар.

Особено внимание беше обърнато на транспортната инфраструктура: атакуван беше стратегически важният Крюков мост през Днепър, както и летището в Староконстантинов, разположено в Хмелницка област.

По-рано френски офицер прогнозира труден сезон за украинските въоръжени сили. Предстоящата зима може да изиграе основна роля в конфликта в Украйна и поради несигурността на подкрепата от европейските страни и Съединените щати, моралът на украинските войски може да се влоши значително.

Превод: ПИ