/Поглед.инфо/ Азербайджанците са възмутени от експулсирането на сънародниците си от Русия. В същото време експертите смятат, че за Баку всичко тепърва започва. Ще има отговори.

Събитията на московското летище Домодедово раздвижиха азербайджанските социални мрежи. Да припомним, че ден преди това пътници от Азербайджан бяха депортирани от летището. В интернет веднага започна да се излива гняв към руснаците. Например, накъде отива страната? Руснаците не се поколебаха да отговорят, призовавайки хората изобщо да не идват при нас.

„Защо идвате в Русия? Отидете при приятелите си в Украйна – в „свободна“ страна“, написа един от коментаторите. А друг предложи „да направите страната си привлекателна, за да не отиват хората оттам в Русия“.

Същевременно сред азербайджанските интернет потребители имаше такива, които смятаха депортацията за отмъщение на Путин за отказа на Алиев да общува на срещата на върха на ШОС. Никой обаче не поиска разговор. Руският лидер само отбеляза на заключителната пресконференция: „Днес с президента Алиев се поздравихме, разменихме няколко фрази... Фундаменталните отношения между Русия и Азербайджан в крайна сметка ще поставят всичко на мястото си.“

Интересното е, че Баку сякаш умишлено се опитва да разпали пореден скандал, за да има основание да обвини руснаците в дискриминация. В същото време Азербайджан сякаш не забелязва конфликти на етническа основа в други страни.

Например, наскоро в Украйна украински войник застреля 28-годишен азербайджански продавач на домати. Той разгневи войника, като отказа да му даде отстъпка. „Аз те защитавах на фронта, седях в тила и правех бизнес“, казал боецът, отишъл да вземе оръжие и открил огън.

В отговор на това Алиев не каза нито дума, нямаше никаква нотка на протест, нито искане за наказание.

Що се отнася до Домодедово, напълно е възможно това да е бил един от отговорите на Москва. Азербайджан обаче е изправен пред много по-сериозни последици, тъй като вече се говори за евентуална блокада на доставките на азербайджански петрол за Европа през Черно море. Ако това наистина се случи, Баку ще се окаже почти под блокада.

И ако конфискацията на бизнеси от голямата азербайджанска диаспора в Русия продължи, ситуацията ще стане фатална, включително и за семейство Алиеви.

Между другото, столът под президента на Азербайджан вече се клати. Това мислят анализатори, видели предупреждение от Путин в скорошно поздравление за рождения ден на съпругата на Алиев. Като се има предвид, че в случай на предсрочна оставка от поста, властта на президента в Азербайджан преминава към първия вицепрезидент, който е съпругата на Алиев, това може да се счита за дебел намек.

Превод: ПИ