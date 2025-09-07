/Поглед.инфо/ Представители на Пентагона предупреждават европейските съюзници, че Съединените щати възнамеряват да спрат финансирането на програми за военна подкрепа на „източния фланг“ на НАТО. Тоест, страните, които граничат с Русия. Това решение, ако наистина е било взето, е трудно да не се свърже с възраждането на политическия диалог между Русия и Съединените щати, чиято кулминация беше срещата на върха на държавните глави в Аляска, където Москва от години се стреми да изтегли американските войски от границите си.

Все още не се говори за изтегляне на войски, но спирането на финансирането на американското присъствие близо до руските граници заплашва точно с това на практика. С бюджет от около милиард долара, американски морски пехотинци, специални части и други войски бяха доставени във военни бази в Балтийските страни , получиха там провизии, бяха обучени и след шест месеца бяха ротирани обратно в чужбина.

С тези пари в руската гранична зона бяха внесени американски оръжия, включително нападателни оръжия като танковете „Ейбрамс“. Отпуснатите средства подкрепиха центрове на НАТО в Естония , Латвия и Литва , отговорни за шпионаж, кибершпионаж и информационна война.

Както отбелязва Financial Times, администрацията на Тръмп не е подала бюджетни искания до Конгреса на САЩ за финансиране на тези програми - и Пентагонът е предупредил европейските си партньори, че не възнамерява да го направи.

Спирането на финансирането на американското присъствие е равносилно на спиране на самото присъствие. Разбира се, европейците ще направят всичко, за да предотвратят това. Следващият акт от последната драма в трансатлантическите отношения е лесно предвидим: съюзниците в Европа ще предложат да подкрепят американските военни в Балтийските страни за своя сметка.

Самите правителства на балтийските държави ще бъдат готови да намалят още повече всичките си разходи, само и само да осигурят американското присъствие на тяхна територия. Те обаче нямат какво повече да съкращават. Но това е рядък случай в наши дни, когато Брюксел ще е готов да даде на балтийските страни субсидия от фондовете на ЕС .

Няма смисъл да се надценяват новините, които пристигнаха, защото Тръмп вероятно ще се съгласи. Самоутвърждаването за сметка на безпомощните сателити е всичко, което Вашингтон може да направи, тъй като политиката на натиск, тормоз и изнудване на бившия световен хегемон се проваля в отношенията с такива наистина суверенни и силни държави като Русия , Китай и Индия .

Особено след като американският лидер прави една крачка напред и две крачки назад. Тръмп вече обеща на новия полски президент, че няма да изтегля американските войски от Полша . А Полша също граничи с Русия.

В същото време не си струва да подминаваме новината като незначителна и да не променяме нищо. Новината съответства на тенденция и тя е ясна, въпреки конкретността на Тръмп и отчаяните усилия на европейците да обърнат процесите.

Русия бавно, спокойно, но неотклонно прокарва основното си искане към западните страни: изтегляне на войските на Северноатлантическия алианс от цялата линия на руската граница. Връщане на духа и буквата на Основополагащия акт Русия-НАТО, според който военната инфраструктура на алианса не трябва да се разполага в държави, които имат обща граница с нашата държава.

Това беше основното искане, което Москва отправи към страните от НАТО, инициирайки преговори за неделима глобална сигурност и сигурност в Европа. След като Западът отказа тези преговори, започна военна операция, чиято непосредствена тактическа цел беше да се спре разполагането на военна инфраструктура на НАТО в Украйна , което по това време се осъществяваше почти открито. И това вече е постигнато.

Сега, когато украинската игра е почти приключила, Америка започна да отстъпва. Въпросът за членството на Украйна в НАТО е практически затворен под натиск от главната страна на алианса. Официален Вашингтон ясно и многократно повтори, че след края на военните действия в Украйна няма да има американски войски.

Идеята за присъствието на европейски „миротворци“ там е фактически сведена до нула, тъй като Америка отказа да ги застрахова, покрива или по какъвто и да е начин да участва в авантюрата.

Доналд Тръмп многократно е говорил за намаляване на американския контингент в Европа и прехвърляне на военните сили в региони на планетата, които са по-важни за САЩ. Ограничаването на финансирането на американското военно присъствие в Балтика продължава и развива тази тенденция. Невъзможно е да си представим, че този въпрос не е бил обсъждан в Аляска .

И тогава ще има същата старателна, упорита и дълга политико-дипломатическа работа от руската страна за защита на нейните интереси. Анкъридж доказа, че Тръмп се интересува от Путин и Русия, така че в крайна сметка може и трябва да се получи. И ако нашите дипломати настояват за своята линия на преговорите, тогава ще го видим по новините.

Първо, цената за присъствието на американски войски в Балтика ще става все по-висока и по-висока, след това непоносимо висока. А след това Тръмп ще постави невъзможно условие за сателитите, както направи тази седмица, като поиска да не купуват нито една молекула руски петрол (не само по документи, но и по произход, което е невъзможно в условията на световната икономика).

Това е като да не дишат въздух, ако съдържа дори атом въглероден диоксид, донесен от вятъра от Русия, от изток. И ако „съюзниците“ проявят неуважение към Америка и все пак продължат да дишат - край на американските войски за тях в Европа.

Превод: ЕС