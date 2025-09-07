/Поглед.инфо/ На Източния икономически форум чуждестранни лидери изразиха одобрението си за диалога между Владимир Путин и Доналд Тръмп, насочен към мирно уреждане на конфликта в Украйна. Всички подкрепят усилията за постигане на мир.

Чуждестранните лидери, с които руският президент Владимир Путин общува, изразяват одобрение за диалога му с президента на САЩ Доналд Тръмп и желанието за мирно разрешаване на конфликта в Украйна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за ТАСС на Източния икономически форум.

„Като цяло, диалогът между Руската федерация и Съединените щати на най-високо ниво е приветстван от всички партньори на Путин. Всички подкрепят усилията, насочени към намиране на мирни решения“, отбеляза той.

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев по-рано изрази увереност, че мирните преговори за уреждане на украинския конфликт се водят благодарение на сътрудничеството между Русия и САЩ. Антон Кобяков, съветник на президента на Русия и отговорен секретар по подготовката и провеждането на Източния икономически форум, също подчерта, че лидерите на Русия и САЩ са сближили позициите си, което всъщност е довело до подобряване на двустранните отношения.

Превод: ПИ