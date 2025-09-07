/Поглед.инфо/ Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи предложената от Китай Инициатива за глобално управление като „една от много важните инициативи“ в настоящия преходен за света период“, съобщава РИА Новости.

„Всъщност това е една от много важните инициативи, които се появяват в този преходен период, в който се намираме“, цитира агенцията думите на Песков на провелия се вчера във Владивосток Източния икономически форум .

Според информационна агенция ТАСС Песков е казал също: „Страните не искат да живеят по заповед на някого в еднополюсен свят. Те не искат да следват правила, наложени от неизвестни актьори за неясни интереси. В крайна сметка държавите биха искали да следват единственото общо нещо, което имаме – Организацията на обединените нации, духът, принципите и устава на тази организация“.

Той е уточнил, че именно страните от Глобалния Юг се обединяват около тази визия. „Събитията от последните няколко дни са поредното потвърждение, че тези тенденции се засилват“, е заключил Песков.

Инициативата за глобално управление беше предложена от китайския председател Си Дзинпин на срещата на ШОС в Тиендзин миналата седмица. Тя бе подкрепена от руският президент Владимир Путин, който посочи, че страната му е заинтересована да се премине към конкретно обсъждане на предложенията за реализация на инициативата.