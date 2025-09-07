/Поглед.инфо/ Бившият президент на САЩ Бил Клинтън е обърнал внимание на липсата на „ясно мислене за ползите от глобализацията“ и е прогнозирал, че Китай ще стане по-отворен и приобщаващ и в крайна сметка ще надмине САЩ като най-голямата икономика в света. Това става ясно от новата книга на колумниста на „Вашингтон пост“ Дейвид Дж. Линч – „Най-лошият залог в света: как хазартът с глобализацията се обърка (и какво би го направило правилен)“, представена миналия вторник.

В интервю за книгата, правено в края на 2024 г., Клинтън разсъждава върху глобализацията, описана като най-големият двигател на просперитет, който светът някога е виждал, и как тя се е отклонила от курса си.

„Стана така, че няма много ясно мислене за ползите от глобализацията“, е посочил Клинтън. Той признава, че „събитията [свързани с глобализацията] не са се развили така, както очаквахме“, а лидерите на САЩ не са успели да предоставят обещаната подкрепа на американците, изоставени в един глобализиран свят, и са подценили негодуванието, назряващо сред работническата класа.

На въпрос какви са били очакванията му за Китай в края на 90-те години на миналия век, докато страната се готвеше да се присъедини към Световната търговска система, Клинтън казва: „Мислех това, което говорех. Мислех, че те постепенно ще станат по-отворени и по-приобщаващи... И мислех, че в крайна сметка ще ни заменят като най-голямата икономика в света“. „И целта ми беше да се уверя, че когато това се случи, няма да е лошо за нас или опасно за тях. Бяха много по-оптимистичен“, добавя бившият президент.

Според Клинтън, нарастващото недоволство сред американците на фона на антиглобалистката тенденция е резултат от „бездействието на правителството във Вашингтон“. По думите му, много преди Тръмп да се появи на сцената, общественото недоволство е било очевидно. „Всеки аспект на глобализацията – търговия, финанси, технологии, идеи и хора – повдига сложни въпроси, на които Вашингтон изпитва трудности да отговори“, отбелязва той.