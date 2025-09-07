/Поглед.инфо/ България се появява на политическата карта след руската намеса, а не след дипломатически комбини и кулоарни споразумения.

Проф. Андрей Пантев - коментира опитите за преиначаване на историческите факти , свързани със Съединението на България и отхвърлянето на приноса на Русия за неговото реализиране. Тези опити съществуват още от самото начало, както в Европа, така и у нас, но особено през последните дни, във връзка със 140-та годишнина, услужливите български медии набиват тази теза в главите на българите, белким се изтрият незаличимите им остатъци от признателност към Русия.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ