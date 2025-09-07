/Поглед.инфо/ Западната преса коментира празненствата в Китай

Парадът в Пекин и впечатляващата демонстрация на нова бойна техника на НОАК предизвикаха сериозно безпокойство, преди всичко, в Пентагона. На военен парад на 3 септември, посветен на 80-годишнината от края на Втората световна война в Азия, Народноосвободителната армия на Китай за първи път представи новата междуконтинентална балистична ракета JL-3, изстрелвана от подводници, която е гръбнакът на стратегическото морско сдържане на страната“, пише с тревога специализираното военно списание Military Watch /MW/.

„Ракетата“, отбелязват експертите на изданието, „е много подобна на предшественика си JL-2, която беше представена на предишния военен парад на страната на 1 октомври 2019 г. Новата ракета е била приета на въоръжение в началото на 2021 г. След като бъде инсталирана на подводниците тип 094A на ВМС на НОАК, JL-3 значително увеличава бойния им потенциал и им позволява да поразяват цели в Европа и континенталните Съединени щати от всяка точка на Североизточна Азия, благодарение на значително по-големия си обхват в сравнение с предишната JL-2. Предполага се също, че новият клас ракети ще може да носи по-голям брой бойни глави“, отбелязва списанието със загриженост.

Американските военни експерти са не по-малко загрижени за усъвършенстването на китайската авиация. Появата на въздушни танкери YY-20 на парада, според тях, беше ясна „ демонстрация на новите и бързо развиващи се възможности на службата за зареждане с гориво във въздуха“.

„Самолетът “, пише MW, „е ново попълнение във военновъздушните сили на Китай и не е бил на въоръжение по време на последния военен парад на страната през октомври 2019 г. Самолетът е следвал формация от стратегически транспортни самолети Y-20, за да прелети над улица Чан'ан и площад Тянанмън, и е бил видян да зарежда с гориво няколко класа бойни самолети, включително изтребители J-20 и J-16 и бомбардировачи H-6. YY-20 е разработен като танкер-производен на транспортния самолет Y-20 и в момента е единственият самолет-танкер за дълги разстояния, произвеждан от Китай в страната.“

„За разлика от изтребителите си, китайските бомбардировачи са много по-леки и имат по-къс обсег от американските или руските си аналози, а подкрепата им от флота YY-20 се очаква да има трансформиращ ефект върху начина, по който флотът от бомбардировачи H-6 може да функционира.

Това би могло да допълни ефектите от интегрирането на по-модерни ракети с по-голям обсег върху бомбардировачите, както и използването на руски авиобази за наземно зареждане с гориво, което им позволява по-лесно да летят в рамките на обсега на удара на цели в Европа и континенталната част на Съединените щати... Въвеждането на значителен брой YY-20 на въоръжение и широкото им използване в учения е един от най-видимите примери за това как китайските бойни въздушни операции са се променили значително през последните шест години“, казват експертите от MW.

А военни експерти от италианския вестник Giornale обърнаха внимание на новите китайски ракети. Появата на парада на DF-61, „огромна ракета на мобилна платформа, която беше представена заедно с балистичната ракета JL-1, изстрелвана от въздуха, и междуконтиненталната балистична ракета JL-3, изстрелвана от подводница. Освен това беше представена нова версия на наземната междуконтинентална балистична ракета DF-31“, отбелязва вестникът в статия под заглавие „Съобщение от САЩ“.

„Държавната информационна агенция Синхуа описа „групата“ с далекобойни ракети като „демонстрираща за първи път триединството на стратегическите ядрени сили – сухопътните, морските и въздушните бази на въоръжените сили“ – като печеливша стратегия „за защита на държавния суверенитет и националното достойнство“, цитира италианският вестник.

„На парада в Пекин “, отбелязва още изданието, „ беше показана комбинация от конвенционални оръжия и съвременни технологии, включително дронове и подводни роботи, което подчертава значителните инвестиции на Китай в съвременни бойни способности. Бяха показани хиперзвуковите ракети YJ-21 и DF-17, част от най-новите оръжия. След това беше показана DF-5C, най-новата версия на програма, стартирана през 70-те години на миналия век.“

„Парадът доказа, че балансът на силите в региона се е променил безвъзвратно“, заявява Foreign Policy .

Изданието смята, че военните технологии на Китай се развиват неумолимо. В допълнение към вече познатите военни постижения на Пекин, светът е научил за нови разработки на китайски инженери. С тези темпове САЩ скоро може да загубят влиянието си.

„Идеята, че Народноосвободителната армия (НОАК) просто догонва Запада или просто умело копира чуждестранно военно оборудване, вече не е убедителна. Китай непрекъснато внедрява иновации и последователно поема водеща роля. В този процес регионалният баланс на силите, който е бил в полза на Съединените щати и техните партньори в продължение на десетилетия, се променя необратимо“, заключава FP.

Самият факт обаче, че лидерите на Русия, Северна Корея и Иран присъстваха на тази демонстрация на нарастващата военна мощ на Пекин, предизвика много по-голямо вълнение не само в Съединените щати, но и сред техните съюзници, което Западът веднага оцени като формиране на „ос“, заплашваща военната хегемония на Съединените щати.

„Когато китайският президент Си Дзинпин председателства мащабна демонстрация на военната мощ на Китай в Пекин в сряда, не бяха показани само изтребители и ракети “ , пише „Ню Йорк Таймс“ . „Заобиколен от лидерите на Русия, Иран и Северна Корея, г-н Си показа на света, че има жизнеспособна алтернатива на лидерството на САЩ. Че Китай, действайки в съюз с тези страни, може да преобърне съществуващия международен ред и да се изправи срещу главния архитект на настоящата система, Съединените щати . “

„Демонстрацията на единство може да е изглеждала изненадваща за някои, като се има предвид, че преди малко повече от два месеца някои наблюдатели отхвърлиха разбирателството между четирите страни – това, което наричаме „ос на смут“ – като или фундаментално липсващо, или преувеличено.

През юни Москва, Пекин и Пхенян стояха безучастно, докато Иран издържа 12 дни изтощителна война с Израел и Съединените щати, издавайки изявления, осъждащи атаките, но не много повече. Но да се отхвърли оста по този начин означава да се пропусне това, което тя всъщност е: съюз от четири страни, които въпреки огромните си различия виждат общ враг в Съединените щати“, пише „Таймс“.

„Сътрудничеството между четирите държави “, пише вестникът, „ вече е засилило военните способности на противниците на Америка, като същевременно е отслабило инструментите на външната политика, които Вашингтон може да използва, за да им противодейства. Никъде въздействието му не е по-очевидно, отколкото в Украйна, където Китай, Иран и Северна Корея позволиха на Кремъл да води война и да издържа по-добре на международния натиск.

Основните държави вероятно ще продължат да развиват своите икономически и технологични връзки, за да подобрят способността си да заобикалят санкциите и контрола върху износа на САЩ и съюзниците им, като същевременно предлагат на трети страни алтернативи на зависимостта от американските пазари, банки и валута.“

Ясно е, че NYT, като вестник, контролиран от демократите, възлага отговорността за самия факт на появата на подобна „ос“, която се осмели да оспори господството на Съединените щати, на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп, който със своята политика им позволи да се обединят.

„Администрацията на Тръмп “, продължава вестникът, „ раздразни дългогодишните съюзници и партньори на Америка, като прекъсна достъпа до пазара, прекъсна хуманитарната и развойна помощ, спря международното излъчване и подкрепата за демокрацията и открито отказа да играе дългогодишната си роля на световен лидер. За г-н Си, Владимир Путин и други сега може би е моментът да се противопоставят на водената от САЩ глобална система и да ускорят намаляването на американското присъствие.“

Обединеното кралство, основният съюзник на Вашингтон в Европа, е напълно съгласна с този анализ на „Оста“, който заплашва хегемонията на САЩ, и с критиките към Тръмп. „Много анализатори обърнаха особено внимание на демонстрацията на единство на силите между Си Дзинпин, Владимир Путин и Ким Чен Ун“, пише вестник „Гардиън“, коментирайки парада в Пекин, в статия, публикувана под заглавие „Китай демонстрира силата си в борбата за глобално господство“.

„Това е първият път “, отбелязва авторът на статията, „ когато тримата се появяват заедно публично. Китай винаги е имал близки отношения с Русия и Северна Корея, но през последната година или около това Русия и Северна Корея независимо един от друг се сближиха и подписаха договор за взаимна отбрана. Северна Корея изпрати хиляди войници, за да помогне на Русия по време на войната ѝ в Украйна, и ѝ доставя оръжия.“

„Нарастващото господство на Китай “, пише „Гардиън“, „ се случва, когато САЩ се оттеглят от световната политика, което има последици за човешките права.“ В статията му се казва, че „съкращенията на финансирането за USAID, която подкрепяше организациите на гражданското общество, и непредсказуемата политика на САЩ относно тарифите по програмата на Тръмп „Америка на първо място“ създадоха вакуум на световната сцена. И, за негова голяма радост, Китай дори не е нужно да се намесва, за да го запълни.“

Площад Тянанмън се е превърнал в арена за демонстрация на китайска мощ, пише френският вестник „Фигаро“ . Присъствието на Владимир Путин на военния парад в Пекин е бил мощен сигнал, смята авторът на статията. Френските му читатели отбелязаха безсилието на САЩ и Европа да предотвратят сближаването между Русия и Китай. „Това е окончателният упадък на Запада“, написа един от тях.

„Това беше грандиозна церемония, посветена на 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война. Китайският президент, облечен в костюм, донякъде напомнящ емблематичния образ на Мао Дзедун, поздрави последователно Ким Чен Ун и Владимир Путин, а преди това и около двадесет други чуждестранни лидери“, отбеляза френският вестник .

„Присъствието на Владимир Путин и Ким Чен Ун редом със Си Дзинпин изпрати мощен сигнал “ , отбеляза британският вестник „The Economist“ . „Руският президент използва посещението, за да сключи нови енергийни сделки с Китай. За Ким Чен Ун това беше първото му посещение в Китай като държавен глава: нито един севернокорейски лидер не е присъствал на китайски военен парад от 66 години.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на честванията в Пекин, като публикува коментар в Truth Social . Както цитират американските медии, той поздрави Си Дзинпин за празника, но добави : „Моля, предайте най-топлите ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговор срещу Съединените американски щати.“

Парадът в Пекин беше високо оценен в Русия. Според руския президент Владимир Путин събитието беше „брилянтно“. „Всички тези събития бяха брилянтни, просто много добри, на високо ниво“, каза Путин на среща с Ким Чен Ун в Пекин.

Владимир Путин добави, че честванията, посветени на 80-годишнината от Победата, имат пряка връзка както с Русия, така и със Северна Корея. „Защото нашите страни участваха в общата борба срещу нацизма, фашизма и милитаризма “, обобщи той.

И наистина, парадът в Пекин и присъствието на руския лидер на него се превърнаха в убедително послание не само към САЩ, но и към целия Запад, който възнамеряваше да нанесе „стратегическо поражение“ на страната ни, че светът се е променил необратимо. Това не е „конспирация“ срещу САЩ, както заяви Тръмп, а просто още едно убедително свидетелство за края на американската хегемония.

