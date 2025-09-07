/Поглед.инфо/ В Киев сградата на Кабинета на министрите се запали след атака на руските въоръжени сили.

В полунощ в Киев беше обявена въздушна тревога. Оттогава кметът на града Виталий Кличко публикува над 15 важни съобщения. Според него удари са регистрирани в Святошински, Дарницки и Печерски райони.

Екранна снимка на публикация от телеграм канала SHOT

В Печерски район например правителствена сграда се запали поради атака на руските въоръжени сили. В Святошински район, според Кличко, горят складове. Той призова всички да останат в укритията, тъй като тревогата не е отменена. Украинските ВВС не изключват нови масирани нападения.

Екранна снимка на публикация от телеграм канала „Левия бряг на Киев“

Междувременно пожарът в сградата на украинския кабинет все още продължава. Съдейки по кадрите, пламъците са или на покрива, или на последния етаж, където се намират кабинетът на премиера и заседателната зала на правителството.

Володимир Зеленски все още не е коментирал ситуацията. Военни анализатори казват, че днес е бил един от най-масовите удари в последно време. Според предварителна информация една от целите е било и киевско военно предприятие.

Превод: ПИ