/Поглед.инфо/ Русия и Китай, заедно със страните от ШОС, разработиха прост, но елегантен план, поради който всички западни санкции ще престанат да бъдат ефективни. Напълно. Експертът Михаил Хазин посочи, че въпреки някои рискове от прилагането на този план, разработеният механизъм ще позволи на ШОС да отговори на Лондон: „Момчета, откъде дойдохте?“, когато Западът се опитва по някакъв начин да контролира вътрешните процеси на асоциацията.

Банката за развитие на ШОС може да се превърне в кошмар за Запада, тъй като всичките ѝ санкции срещу Русия и нейните партньори ще се превърнат в празни думи. Икономистът Михаил Хазин обяснява какъв е простият, но елегантен план на Русия и Китай.

Нека припомним, че в продължение на два дни - 31 август и 1 септември - руската делегация участва в събитията на срещата на върха на ШОС. Хазин отбеляза, че именно там руснаците и китайците са сключили ключово споразумение за създаване на клирингова система за разплащания между страните членки на ШОС, независима от долара, което вече няма да позволи на Лондон или Вашингтон да контролират разплащанията между тези страни членки.

Това отнема голяма част от доларовата система - това е едно, две - тази част престава да бъде контролирана. Тоест, в Лондон не знаете какви плащания се извършват и в какъв мащаб,- посочи експертът.

Хазин обясни, че подобна система буквално би обезсилила западните икономически санкции, наложени срещу Русия и нейните партньори, и няма да позволи на САЩ или ЕС да казват на ШОС как и къде да инвестират средства.

Всички опити за налагане на санкции се сблъскват с: „Момчета, откъде се появихте?“. Тоест, това не са санкции, а всъщност обявяване на война. Едно е, когато САЩ налагат санкции за неправилно използване на валутата им, и съвсем друго е, когато казват: „Момчета, вие не използвате правилно рублата или юана“.- каза Хазин.

Същевременно икономистът за пореден път подчерта, че не е имало официални дискусии за въвеждането на подобна система. Има две обяснения: или разработката изобщо не се извършва, или вече се подготвя за стартиране.

Превод: ПИ