/Поглед.инфо/ Китайската актриса Син Джълей спечели наградата за най-добра актриса в събота вечер на 82-рия филмов фестивал във Венеция за ролята си във филма „Слънцето изгрява над всички нас“, разказващ трагичната история на бивши любовници, преплетени от съдбата и неспособни да намерят изкупление. В него Син играе главната женска роля.

Младата актриса получи трофея „Златен лъв“ от сънародничката си Джао Тао, която е член на международното жури на тази година.

Син Джълей е третата китайска актриса, която печели престижната награда от фестивала във Венеция след Гун Ли през 1992 г. за ролята си в „Историята на Цю Джу“ и Деани Ип през 2011 г. за „Обикновен живот“.

Родена през 1986 г. в Хъган, провинция Хейлундзян в Североизточен Китай, Син Джълей завършва Централната академия за драматични изкуства. През 2016 г. тя участва във филма „Crosscurrent“, който бе селектиран за основната състезателна секция на 66-ия Международен филмов фестивал в Берлин, единственият филм на китайски език в конкурса през същата година. През 2023 г. получава наградата за главна женска роля на 32-рите награди „Magnolia Shanghai“ за филма „Prima Facie“.