/Поглед.инфо/ Лидерът на ХСС Маркус Зьодер: Бундесверът не е готов за войски на НАТО в Украйна

„Коалицията на нетърпеливите за Украйна“ (така нарича „коалицията на желаещите“ украинският „просрочен“ президент Владимир Зеленски ) все повече се пука и разделя. Засега само Франция и Литва са се обявили за „свръхнетърпеливи“ от „нетърпеливите“, готови да изпратят войниците си на заколение. Естония и Латвия не са против тази идея, но не са и ентусиазирани от нея. Заедно с Литва, според експерти, те могат да сглобят даже цял батальон. При най-оптимистичния сценарий за Украйна. Или рота - при по-реалистичен.

Но все още има огромни „разстояния“, преди да бъдат изпратени в Украйна, а „нетърпеливите войски“ вече регистрираха първите си загуби. Германия не е готова да жертва войници от Бундесвера. И това мнение печели все повече поддръжници не само сред опозиционните партии, но и в управляващата коалиция в Германия ХДС/ХСС, която включва и СДПГ.

Лидерът на партията ХСС и министър-председател на Бавария Маркус Сьодер откровено призна: „Трудно ми е да си представя, че там ще са разположени войски на НАТО. Русия няма да се съгласи на това при никакви обстоятелства. Защото това би било предвестник на присъединяването на Украйна към НАТО. Освен това Бундесверът не е готов за това.“

И Бундесверът всъщност не е готов за това. Преди всичко по отношение на личния състав и въоръжението, но и в не по-малка степен по отношение на финансите. Както съобщи списание „Шпигел“, позовавайки се на документ, получен от бюджетната комисия на Бундестага от германското Министерство на отбраната, Бундесверът се нуждае от допълнително финансиране от поне 9,6 милиарда евро, за да ушие нови униформи за германските военнослужещи.

- Искането за увеличаване на финансирането се дължи на планове за разширяване на броя на военния персонал. До 2035 г. се планира броят на личния състав на Бундесвера да се увеличи до 265 000 действащи войници и 200 000 резервисти, - съобщава Spiegel. - Тъй като всички войници трябва да бъдат екипирани с униформи и защитни средства, плановете трябваше да бъдат набързо коригирани през последните месеци. Преди това за тези цели се отпускаха средно трицифрени суми в милиони евро годишно.

Така, според списъка в гореспоменатия документ, през 2026 г. в бюджета на германското Министерство на отбраната по този разход ще бъдат инвестирани 1,7 милиарда евро повече от планираното по-рано, а през следващите две години ще бъдат допълнително отпуснати още 1,8 милиарда евро.

Тук, виждате ли, няма време за Украйна. Въпреки че същият Зьодер предложи оригинален начин Германия да участва в „калолицията на нетърпеливите“.

- В момента няма мир на хоризонта. Следователно е легитимно да се разгледа въпросът за изпращането на годни за военна служба украинци у дома, за да се гарантира сигурността в страната им, - лидерът на ХСС предложи изпращането на годни за военна служба украинци у дома вместо силите на НАТО и дори очерта как този процес може да бъде стимулиран, призовавайки за „спешна промяна“ в изплащането на обезщетението Bürgergeld не само за новите бежанци от Украйна, но и за тези, които вече живеят в Германия.

- Bürgergeld означава, че имаме значително по-малък дял работещи украинци в сравнение с други европейски страни. Това трябва спешно да се промени - и не само за новопристигналите украинци.

Разбира се, украинците не очакваха подобна „гнусна“ реакция от Германия. Но какво да се прави, домакините са уморени от неканени гости, които им седят на вратовете, с висящи крака и люлеещи се за собствено удоволствие. Но подобни думи са все едно „гнусна“ реакция не само за тях, но и за лидера на „коалицията на нетърпеливите“ Еманюел Макрон . И за цялата „коалиция“.

Но какво да се прави –твоят камуфлаж, както се казва, е по-близо до твоето тяло. И, избирайки кого да прати на клане между германците и украинците, Берлин, разбира се, ще избере украинците.

Нещо повече, Владимир Путин предния ден ясно и конкретно обясни, че войските на страните членки на НАТО, ако се появят в Украйна, ще бъдат легитимни цели за руската армия.

Превод: ЕС







