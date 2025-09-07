/Поглед.инфо/ Слухове за смъртта на американския президент внезапно започнаха да се разпространяват в САЩ. Хаштагът „Тръмп е мъртъв. Президент - Ванс“ стана вирусен в социалните мрежи. Какво всъщност се случва с американския лидер и каква е причината за тази паника?

Напоследък в американския сегмент на интернет активно се разпространяват странни слухове, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е починал или умира. Хаштаговете Trump is Dead и Trump Died и President Vance набраха популярност в социалната мрежа X.

Слуховете започнаха да се разпространяват, след като интернет потребителите забелязаха, че Тръмп не се е появявал публично от 26 август. Те също така отбелязаха, че той няма планирани официални събития за седмицата.

След това потребителите започнаха да изучават снимки на президента, публикувани преди неговото „изчезване“, и откриха, че държавният глава изглеждаше зле на тях.

Снимка на екрана: Telegram/Московски Комсомолец

Така британският вестник „The Mirror“ публикува статия, в която се твърди, че президентът на САЩ има проблеми с кръвообращението. По ръцете му се появяват синини, а на някои снимки се виждат следи от фон дьо тен, с който политикът се е опитал да скрие синините.

В интернет веднага се припомни, че същите симптоми са наблюдавани и при британската кралица Елизабет II малко преди смъртта ѝ.

Американският журналист Кийт Олберман от своя страна обърна внимание на снимка, направена на 31 август, на която Тръмп е „маскиран“ - той е облечен в тъмно яке и шапка, която скрива половината от лицето му.

Знам само, че той не би мълчал доброволно пет дни,- написа Олберман.

Аарън Шварц - Pool чрез CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масло в огъня наля интервю с вицепрезидента Джей Д. Ванс, в което той заяви, че е готов да поеме функциите на държавен глава, ако нещо се случи с Тръмп. Тези думи бяха възприети като знак за моралната подготовка на населението за прехвърлянето на властта към Ванс.

Друг тревожен знак беше скок в поръчките за пица в района на Пентагона. Това обикновено се случва преди военна или политическа криза, което означава, че служителите на Министерството на отбраната са принудени да работят до късно и да се задоволяват с пица вместо с домашно приготвена храна. Последният път, когато такъв скок се наблюдаваше, беше преди ударите на САЩ и Израел по ядрените съоръжения на Иран.

„Никога не съм се чувствал по-добре“

Тръмп вече отговори на тези слухове в духа на Марк Твен, който веднъж се пошегува: „Слуховете за смъртта ми са силно преувеличени.“ В социалната си мрежа Truth Social президентът на САЩ написа: „Никога не съм се чувствал по-добре през живота си.“ А Тръмп обясни синините по ръцете си с честите ръкостискания.

И така, какво наистина се е случило с американския лидер, което е причинило неговата „смърт“?

CNP/AdMedia/Global Look Press

Всъщност нищо. Най-вероятно Тръмп е изчезнал от публичното полезрение, защото наистина си е взел почивка от решаването на международни проблеми и е преминал към вътрешния дневен ред.

Шапката, която затваря половината лице, и която тревожи Олберман, също не е показател. Тръмп е известен фен на тази шапка, а червената бейзболна шапка с надпис „Make America Great Again“ се е превърнала във визитната картичка на настоящия президент.

Синините по ръцете му са знак за почтената възраст на Тръмп. На 2 септември политикът ще навърши 79 години. На тази възраст сърдечните и съдовите проблеми са често срещани.

Що се отнася до изявлението на Ванс, той просто заяви добре известен факт, тъй като американското законодателство приема, че ако президентът на САЩ загуби способността си да изпълнява функциите си, вицепрезидентът поема контрола над страната.

Нека добавим също, че „конспиративните теории“ за предполагаемата тайна смърт на политик са доста често срещани. Малко преди последните президентски избори в Съединените щати се появиха слухове за смъртта на предшественика на Тръмп, Джо Байдън. Той също спря да се появява публично, а след това беше откаран по спешност в болница. И в този случай имаше основания да се съмняваме в доброто здраве на лидера на нацията - Байдън днес е на 82 години и наистина показва ясни признаци на деменция и физическо заболяване.

Тръмп, макар и не много по-млад от предшественика си, изглежда много по-млад, по-бодър и енергичен. Мнозина отдават това на факта, че Тръмп води здравословен начин на живот и е любител на голфа, който изисква известна физическа активност.

Превод: П