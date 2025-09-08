/Поглед.инфо/ Много събития от изминалата седмица предизвикаха силна реакция на Запада. Сред тях са краят на срещата на върха на ШОС в Китай и военният парад в чест на победата над нацизма във Втората световна война. Президентите на Украйна и САЩ, Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, за пореден път се опитаха да сплашат света, но това изглеждаше доста комично. В отговор на демонстрацията на китайската военна мощ, Съединените щати дълго време обмисляха как да действат. Решението се оказа необичайно - Министерството на отбраната на САЩ беше преименувано на Министерство на войната.

Американски военни експерти по Fox News след парада в Пекин обвиниха китайците в кражба на технологии, както отбеляза публицистът и анализатор Александър Роджърс в статията си за Life.ru.

Това изглежда особено забавно, ако първо се запознаете с Telegram канала на Katsmanov, където нашите военни експерти анализират външния вид на китайските междуконтинентални балистични ракети и коментират техните неуспешни и остарели технически решения. Така САЩ считат дори това, което отдавна сме преодолели и сме оставили настрана като остаряло, за пробивна висока технология.— подчерта той.

В туитовете си Тръмп се оплаква, че Русия и Индия са под „тъмното и дълбоко влияние на хитър Китай“. Роджърс заяви, че това се дължи на действията на Тръмп и неговия приятел по голф Линдзи*, който според някои експерти заслужава Нобеловата награда за мир за обединяването на Индия и Китай.

Тази седмица Би Би Си „разобличи“ руския президент Владимир Путин: руснаците уж отказват мир при неизгодни условия, не желаейки да спрат борбата срещу нацизма и да видят войници на НАТО в Одеса.

Историческият процес продължава и вече сме виждали подобни ситуации. Знаем как може да завърши това. Тази седмица Владимир Владимирович нанесе съкрушителен удар на поддръжниците на мирните споразумения, заявявайки, че ако дипломатическите усилия не донесат резултати, ще трябва да действаме по обичайния начин.— обясни Роджърс.

Русия е изправена пред необходимостта да продължи специалната военна операция, тъй като Зеленски и неговата „коалиция на желаещите“ изтъкват все по-неадекватни искания, показвайки, че не се нуждаят от мир. По този начин, предварително обявеният сценарий остава актуален - СВО продължава по план.

