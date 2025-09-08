/Поглед.инфо/ Тези, които днес драскат свастики и пишат лозунги, искат да подменят историята, да изтрият паметта и да наложат ново разделение в обществото, но няма да го допуснем, заяви Атанас Атанасов, народен представител от Коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

Сами почистихме днес Братската могила, след като кметът Терзиев и отговорните институции оглушаха и ослепяха за фашистките прояви върху монумента в Борисовата градина. Това заяви Иван Таков, председател на Градския съвет на БСП - София и заместник председател на БСП, след като се включи в почистването на осквернения паметник-костница. С него бяха Атанас Атанасов, народен представител от групата на Коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, избран от София, и председателите на Българския антифашистки съюз (БАС) Евгений Белий и на Младежкото обединение в БСП - София Мартин Велев. Графитите бяха премахнати с пясъкоструйка, а членове на Младежкото обединение в БСП - София почистиха червената боя, с която бяха осквернени фигурите от композицията. Младите социалисти премахнаха и бурените, израснали между плочките в пространството около монумента.

"Преди по-малко от 3 седмици призовахме кмета да предприеме бързи и адекватни действия за почистване на осквернената за пореден път Братска могила. Поставихме и срок - до 1 септември. Той остана глух и сляп за фашистките изстъпления в центъра на София, коментира Иван Таков. - Затова решихме днес, ден преди празничния Девети септември, да свършим работата на Столична община и да почистим монумента и пространството около него".

Заместник-председателят на БСП отбеляза, че борбата с неонацизма е въпрос на дългосрочна политика. "Ние ще направим всичко възможно тя да бъде успешна. Имаме вече конкретни идеи и план за действие в тази посока, които много скоро ще представим, каза той. - За пореден път ще отбележа, че все по-честите фашистки прояви са резултат от 35-годишния пещерен антикомунизъм, в името на който бяха реабилитирани и нормализирани много практики и символи на нацизма и фашизма. Неолибералната икономическа политика доведе до тежки разломи и неравенства в българското общество и маргинализира големи социални групи. Тези системни фактори за неонацистките изстъпления обаче не може да бъдат оправдание за бездействието на властите".

Иван Таков беше категоричен, че групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС, на която той е председател, ще направи всичко необходимо, за да бъдат ремонтирани обелискът, фигурите и постамента, както и прилежащите части около тях. "Другата ни много важна и спешна цел е поставяне на осветление на Братската могила и камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите", заяви той.

Народният представител Атанас Атанасов отбеляза, че това оскверняване на Братската могила не е просто вандализъм. "Това е език на омразата, насочен не само към отделни общности, а към всички български граждани и към паметта на онези, които с живота си са сложили край на най-мракобесната идеология – фашизма, каза той. - България е дала хиляди жертви във Втората световна война, стотици антифашисти са загинали, за да може днес да живеем свободни. Фашизмът е престъпление. Тези, които днес драскат свастики и пишат лозунги, искат да подменят историята, да изтрият паметта и да наложат ново разделение в обществото. Но няма да им се получи, ние няма да го допуснем. Това не са патриоти – това са врагове на българската история. Наш дълг е да бъдем непримирими към опитите за реабилитация на фашизма. Затова сме категорично решени да вземем необходимите мерки да не допускаме повече подобни вандалски прояви върху паметта. Наясно сме, че това е процес, но ние знаем от къде и как да започнем работа в тази посока".

...

Градският съвет на БСП - София ще отбележи утре празничния Девети септември с поднасяне на венци и цветя на Братската могила в 14,30 часа. В събитието ще се включат Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на БСП, членове на Изпълнителното бюро на БСП, на Изпълнителното бюро на Градския съвет на БСП, народни представители от групата на Коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" и общински съветници от групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС, както и Евгений Белий, председател на Българския антифашистки съюз, и членове на БАС.

...

Официалното честване на Девети септември, организирано от Градския съвет на БСП - София и Българския антифашистки съюз, ще бъде утре от 18,00 часа пред Паметника на Съветската армия в Княжеската градина.

...

Видео от днешното почистване на Братската могила в Борисовата градина може да изтеглите от този линк: https://we.tl/t-NHDHWc1TLx