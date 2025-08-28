/Поглед.инфо/ В Норвежко море се проведе операция по издирване на руска подводница. Операцията е проведена съвместно от военноморските сили на САЩ, Великобритания и Норвегия. Това съобщава таблоидът The Sun, позовавайки се на свои източници. Сред използваната техника е бил самолетът P-8A Poseidon. Военният експерт, капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин смята, че Русия е предизвикала много сериозен противник, но не е имало друг начин.

Много сериозен противник по отношение на военноморската авиация и особено по отношение на противолодната авиация. "Посейдон" е сериозен противник. Това са самолети, базирани на цивилния "Боинг-737", само че пълни с всякакви противолодъчни боклуци, включително оръжия и хидроакустика. Спуска буйове и органи за управление,- обясни Дандикин.

Снимка: freepik.com

Експертът отбеляза, че всякакви подобни учения, освен декларираните, включват и друга техника. В случая това са кораби и лодки, както британски, така и американски. Русия трябва да е наясно със ситуацията и да следи чуждестранните учения. Всъщност корабите и самолетите на САЩ, Великобритания и Норвегия отработват бойни задачи. Дандикин е сигурен, че руската армия ги следи, но прави това незабелязано.

Норвежките въоръжени сили са поддържаща сила за американците. Американските войски тренират в норвежки военновъздушни и военноморски бази, но Норвегия не играе основна роля в тези учения.

Но основните действащи лица са американците със своя самолетоносач, на който са базирани до сто самолета, включително противолодъчни самолети и самолети, които дори могат да носят тактическо ядрено оръжие. Е, и също така група сили. Плюс британците, всичко, което успяха да съберат. Не мисля, че изпратиха своите самолетоносачи, очевидно не, или един самолетоносач. Но многоцелева подводница е доста вероятна. Така че там се е събрала прилична вълча глутница. Но по това време нашите също са стигнали до Арктика и дебаркират войски на островите. Тоест, кораби на Северния флот работят в Арктика. Но ще има още повече работа, защото Арктика сега привлича много внимание от страна на американците,- каза експертът.

Снимка: freepik.com