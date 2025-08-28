/Поглед.инфо/ Белият дом изпраща Националната гвардия в градовете, обхванати от престъпността

Представители на Пентагона съобщиха на Fox News , че войски от Националната гвардия ще бъдат разположени в 19 щата от август до средата на ноември, за да подкрепят мисията „Америка на първо място“ на Министерството на вътрешната сигурност – мащабни усилия за арестуване и депортиране на нелегални имигранти и възстановяване на закона и реда в градовете, контролирани от демократите.

Документи, получени от Fox News, показват планове за изпращане на войски в Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Ню Мексико, Охайо, Южна Каролина, Южна Дакота, Тенеси, Тексас, Юта, Вирджиния и Уайоминг. Операцията ще се проведе от август до средата на ноември.

Според говорител на Министерството на отбраната на САЩ, войниците от Националната гвардия на практика ще бъдат „гръбнакът на по-голямо федерално, междуведомствено усилие, както и ясен възпиращ фактор“.

По-рано около 2000 войници от Националната гвардия бяха разположени във Вашингтон. По директна заповед на президента на Съединените щати, членове на Националната гвардия бяха назначени на постове при паметници, контролно-пропускателни пунктове и спирки на обществения транспорт.

С одобрението на секретаря на Пентагона Питър Хегсет, членовете на Националната гвардия могат да носят оръжие, ако е необходимо за изпълнение на индивидуалните им мисии.

В Пентагона се планира по-нататъшно разполагане на части от Националната гвардия в американски градове, заяви говорител на Министерството на отбраната на САЩ пред Fox News.

Войски от Националната гвардия може скоро да бъдат разположени в Чикаго и Ню Йорк, заяви Доналд Тръмп на 22 август.

Според него, след като Националната гвардия беше разположена и полицията във Вашингтон беше прехвърлена под федерален контрол, американската столица се е превърнала в „едно от най-безопасните места на Земята “. Според официални данни , нивото на престъпност в столицата наистина е намаляло – през първата седмица след разполагането на войските броят на кражбите и грабежите е намалял с приблизително 19%, а насилствените престъпления – със 17%.

Някои видове престъпления обаче са останали на същото ниво, като например броят на нападенията с опасни оръжия се е увеличил с 14%. В същото време броят на арестите на нелегални имигранти във Вашингтон се е увеличил повече от 10 пъти, както съобщава CNN.

На 11 август Тръмп обяви решението си да разположи Националната гвардия на САЩ във Вашингтон за 30 дни и да поеме федерален контрол над местната полиция , позовавайки се на увеличени насилствени престъпления, въпреки официалната статистика, показваща, че подобни престъпления са намалели с 35% през 2024 г.

Министерството на правосъдието на САЩ, което сега се ръководи от протежето на Тръмп Пиер Бонди, обвини столичната полиция в неточно докладване на съответните данни и започна разследване . Очаква се в него да участват не само правоохранителните органи, но и редица столични служители.

Според анализ на CNN с демократически уклон, процентът на убийствата във Вашингтон е спаднал от 274 през 2023 г. до 187 през 2024 г. и продължава да намалява: към юли той е спаднал с 34% за двугодишния период. Освен това, процентът на насилствените престъпления миналата година е бил вторият най-нисък от 1966 г. насам, по данни на телевизията.

Тръмп обаче постави под въпрос и тези данни и заплаши Вашингтон с допълнителни мерки, а данните от анкети, показващи, че мнозинството от жителите на града не одобряват разполагането на федерални войски, нарече „фалшиви новини“.

„Омръзна ми да слушам тези хора да говорят за това колко безопасно е било преди да дойдем тук. Не беше безопасно. Беше ужасно. И кметът [Мюриъл] Баузър е по-добре да се стегне, иначе няма да бъде кмет още дълго, защото ние ще поемем контрола и федералното правителство ще функционира както трябва“, каза Тръмп пред репортери.

Чикаго и Ню Йорк може да са следващите, каза той.

„Чикаго е пълна бъркотия. Имате некомпетентен кмет [Брандън Джонсън]. Изключително некомпетентен и вероятно ще го поправим следващия път. Това е следващата ни стъпка. И дори няма да е трудно“, каза президентът.

В отговор на заплахата, кметът на Ню Йорк Брандън Джонсън заяви, че изпращането на Националната гвардия в града само ще „дестабилизира града и ще подкопае усилията ни за осигуряване на обществената безопасност“.

„Какво искат хората: По-евтина храна, никакви съкращения по Medicaid или SNAP, публикуване на досието на Епщайн. Какво НЕ искат хората: Авторитарни завземания на големите градове“, отговори на изявлението на Тръмп в социалните мрежи и Джей Би Прицкер, губернатор на Илинойс, където се намира Чикаго.

Джонсън обвини Тръмп, че „подбужда страх и разделение и криминализира бедността “, докато Прицкер заяви в изявление, че Тръмп „играе игра и прави шоу “ .

„Докато Доналд Тръмп се стреми да създаде хаос, който да отвлича вниманието от проблемите му, ние ще говорим открито “, каза Прицкер . „Тръмп и републиканците се стремят да отвлекат вниманието от страданията, които причиняват на работещите семейства – от тарифите, които повишават цената на стоките за ежедневна употреба, до лишаването от здравни грижи и храна за милиони американци.“

Що се отнася до Ню Йорк, според пролетната статистика , през годината в града са извършени 39 939 престъпления, което е с 6,75% по-малко от предходния период. Броят на убийствата (99) е намалял с 26,7%, но броят на изнасилванията (702) се е увеличил с 27,6%. Грабежите (4864) са намалели с 16,4%. Регистрирани са 9 909 сериозни нападения, 4 444 кражби с взлом, 15 520 големи кражби и 4 401 кражби на автомобили.

Трябва да се отбележи, че според ФБР броят на насилствените престъпления намалява в цялата страна. Така броят на убийствата през 2024 г. е намалял с 14,9% в сравнение с 2023 г., изнасилванията - с 5,2%, тежките нападения - с 3%, грабежите - с 8,9%.

„Нямаме нужда някой да дойде и да поеме контрола над правоприлагащите ни органи. Имаме най-добрата полиция в света“, каза кметът на Ню Йорк Ерик Адамс пред репортери. „Държим нещата под контрол.“

Въпреки това, градските власти се подготвят „за евентуално федерално превземане, като гарантират бързото и ефективно потушаване на гражданските вълнения, за да демонстрират, че не са необходими допълнителни действия за прилагане на закона“, заяви говорител на щата пред CNN.

В Балтимор, на около 64 километра северно от Вашингтон, кметът Брандън Скот заяви пред CNN, че градът е с най-ниския си процент на убийства от 50 години насам. Той каза, че е „забележително“, че всички градове, споменати от Тръмп, са имали чернокожи кметове и исторически са имали по-ниски нива на насилствени престъпления.

„Това, което знаем за тази администрация, е, че трябва да сме готови за всичко“, се казва в изявление на офиса на Скот. „Не можем да позволим на хаоса, произтичащ от Вашингтон, да ни разсее от критичната работа, която се върши тук, в Балтимор и в градовете в цялата страна, за спасяване на човешки животи и намаляване на престъпността.“

Кметът на Оукланд Барбара Лий отхвърли негативната характеристика на Тръмп за града, наричайки я „неточна и неоснована на факти, а всяваща страх“.

„Това не е лидерство, това е опит за печелене на евтини политически точки чрез унищожаване на общности, които той не разбира“, каза тя, според KRON-TV , партньор на CNN .

Във Филаделфия, друг град, управляван от демократите, окръжният прокурор Лари Краснър проведе пресконференция в църква в Западна Филаделфия в деня след съобщението на Тръмп.

„Единствената извънредна ситуация в областта на обществената безопасност, за която се сещам, е това, което наричаме DJT (Доналд Джон Тръмп) “, каза „прогресивният“ адвокат, обграден от църковни служители. „Доналд Тръмп е извънредната ситуация в големите градове на Америка в момента.“

Краснър заяви пред CNN, че настоящата администрация няма правно основание да федерализира полицейското управление на Филаделфия и няма причина да оправдае изпращането на Националната гвардия.

На 25 август Тръмп заплаши да изпрати войски в Балтимор, ескалирайки конфликт с губернатора на Мериленд Уес Мур, демократ, след като Мур го покани да се присъедини към „разходка за сигурност“ из града.

„Ако Уес Мур се нуждае от помощ, както направи Гавин Нюсам в Лос Анджелис, ще изпратя „войските“, както вече се случва в съседен Вашингтон, и бързо ще спра престъплението“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Коментарите на Тръмп в Sunday Truth Social изглежда са директен отговор на писмото-покана на Мур до Тръмп, което президентът нарече „отвратително“ и „провокативно“.

„Като президент бих предпочел той да се справи с това криминално бедствие, преди аз да отида там на „разходка “, написа Тръмп.

Мур, от своя страна, заяви, че Тръмп „би предпочел да атакува най-големите градове в страната си зад бюрото си, отколкото да се разхожда по улиците с хората, които представлява“, съобщава NBC News .

Така Тръмп и екипът му ще трябва не само да депортират нелегални имигранти и да установят „републикански“ ред в градовете под контрола на демократите, но и убедително да опровергаят официалната статистика за престъпността.

Засега съпротивата срещу действията на Тръмп е само вербална. Но това е докато войски, лоялни на администрацията на 47-ия президент на САЩ, не влязат в две дузини американски градове. Невъзможно е да се предвиди по-нататъшното развитие на събитията.

Но едно е ясно: за първи път в историята на САЩ американската армия се използва за политически цели. И тези хора ни учат на демокрация!

Превод: ЕС