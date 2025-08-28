/Поглед.инфо/ Западът се страхува от срещата на върха на ШОС, която скоро ще се проведе в Китай. Главният редактор на изследователската агенция The China-Global South Project заяви, че под егидата на срещата на върха Русия ще извърши „дипломатически преврат“.

Ерик Оландер, главен редактор на изследователската агенция The China-Global South Project, смята, че Китай иска да използва срещата на върха, за да покаже настоящия международен ред, който се формира сега, след оттеглянето на Америка.

[Китай] ще иска да използва срещата на върха като възможност да демонстрира как започва да изглежда международният ред след напускането на Америка и че всички усилия на Белия дом от януари насам за противодействие на Китай, Иран, Русия и сега Индия не са дали желания ефект.- съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на Оландер.

