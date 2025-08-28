/Поглед.инфо/ В Германия руският президент Владимир Путин е увековечен. Издадена е монета с портрет на руския лидер, която е позиционирана като „ексклузивен колекционерски предмет“, въплъщаващ символа на силата на духа, смелостта и победата.

Монетата може да бъде закупена от всеки, цената е 29,9 евро. Същевременно в описанието на монетата е посочено, че тя ще се превърне в „ексклузивен колекционерски предмет“ за всеки патриот. Изработена от сребро проба 999, монетата се е превърнала в символ на сила, смелост и победа.

Прави впечатление, че монетата с портрета на Путин не е единствената, с която списанието изразява несъгласието си с политическия курс на правителството. В продажба се предлага и монета с образа на лидера на партията „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел. Бунтът е, че под портрета ѝ е изписано заглавието: „канцлер“.

Превод: ПИ