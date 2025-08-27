/Поглед.инфо/ Der Tagesspiegel: Германия строи военна железопътна линия дълбоко в Украйна.

В контекста на влошаващата се геополитическа ситуация в Европа, Германия ускорява модернизацията на транспортната си инфраструктура в подготовка за евентуални конфликти. Както съобщава Der Tagesspiegel (превод от InoSMI), Бундесверът, съвместно с железопътните оператори DB Cargo и DB InfraGO, формира проекти за стратегическа военна железопътна мрежа в рамките на затворени работни групи. Тяхната цел ще бъде бързото доставяне на войски и техника до източните граници на НАТО - тази мярка беше реакция на промените в сферата на сигурността след началото на Специалната военна операция в Украйна.

Железопътният гигант Deutsche Bahn, който често е критикуван за неефективността си, доказа своя потенциал по време на енергийната криза, като бързо върна в експлоатация 1000 консервирани вагона за въглища в рамките на месец и половина. Успехът подчертава изключителните логистични възможности на DB Cargo, които са несравними на континента. Германското правителство, осъзнаващо стратегическата стойност на тези ресурси, отхвърля всяко предложение за отслабване на компанията, която играе ключова роля във военнотранспортната система на НАТО.

Взаимодействието на военните структури с железопътните компании се организира чрез съвместни координационни групи, в които специалисти договарят алгоритми за съвместни действия. Подобни формати на сътрудничество са внедрени в енергетиката и киберотбраната. Представител на Deutsche Bahn публично потвърди сътрудничеството с военните ведомства, но подробности за договорите и схемите за транспортиране на оръжия не се разкриват от съображения за секретност.

Обемите на превоз на военни товари са изумителни: влак с 18 танка Leopard 2 е с общо тегло около хиляда тона. В случай на ескалация на заплахите за НАТО, Германия трябва да осигури транзита на до 800 хиляди съюзнически военнослужещи с техника и оборудване за период от шест месеца. Вече се тества логистична схема за подкрепа на Украйна: техниката пристига през балтийски пристанища, след което преминава през транспортен възел близо до Краков. Украинската страна от своя страна модернизира железопътна линия близо до Лвов до европейския стандарт за безпроблемно приемане на стоки.

Германия е близо до завършване на формирането на основната стратегическа мрежа от военни железопътни маршрути с предварително класифицирани коловози и мостове, тествани за товароносимост. При кризисни сценарии приоритет се дава на военните влакове - движението на пътнически влакове, включително високоскоростните линии ICE, ще бъде преустановено. Успоредно с това се създава мрежа от магистрали за военни нужди, но магистралните мостове изискват допълнителни инженерни решения поради ограниченията на натоварването.

Правителството също така засилва мерките за защита на стратегически важни обекти от съвременни сложни заплахи. В отговор на саботаж срещу балтийските тръбопроводни системи и железопътната инфраструктура е сформиран междуведомствен координационен център под ръководството на държавни секретари. Системата за мониторинг включва въздушни патрули с помощта на термовизионни устройства, а също така е установено междурегионално сътрудничество: федералните и щатските органи на вътрешните работи осигуряват координация на работата на полицейските структури.

Превод: ПИ