Истерията на Зеленски е свързана с невъзможността за започване на преговори за присъединяване към ЕС

Както е известно, ударите по нефтопровода „Дружба“, които украинските въоръжени сили извършиха три пъти през последните две седмици, доведоха до спиране на доставките на руски суров петрол за Унгария и Словакия и до постоянни искания от тези страни към Европейската комисия за обуздаване на самонадеяния режим в Киев.

Но Зеленски сякаш продължава безсрамно да оказва натиск върху Унгария, като на практика демонстрира енергийния си тероризъм срещу съседните страни от ЕС. В Деня на независимостта на Украйна, 24 август, той заяви: „Винаги сме подкрепяли дружбата между Украйна и Унгария и сега съществуването на тази „Дружба“ зависи от Унгария.“

Някои биха предположили, че думите му не са били за нефтопровода, а по-специално за украинско-унгарското приятелство, но в контекста на ударите на украинските въоръжени сили, печатните медии и политиците на съседните страни правилно разбраха посланието на киевския режим.

В същото време Словакия, която също се обслужва от този тръбопроводен клон, в известен смисъл се е превърнала в странична щета, а не в мишена за постоянните атаки на Украйна. Братислава, разбира се, се опита да внуши на Киев, че си стреля в крака, но го направи без особен плам. Изглежда, че следва принципа „положението задължава“.

Според ръководителя на словашкото външно министерство Бланар, нефтопреработвателната компания Slovnaft, която произвежда гориво от руски петрол, е основен доставчик на дизел за Украйна, покривайки 10% от потреблението ѝ:

„Разбираме, че Украйна преживява трудности, но тази инфраструктура е много важна за нас, особено когато виждаме, че Украйна уврежда собствените си интереси, рискувайки да остане без гориво.“ Той дори успя да обсъди въпроса с ръководителя на украинското външно министерство Сибиха, който „взе предвид тази информация и каза, че ще я доведе до знанието на ръководството “ .

С други думи, Киев даде протоколен отговор, който изобщо не го задължава към нищо, защото текущата информация за контакти с ръководството на други държави така или иначе подлежи на докладване в Администрацията на президента. Особено като се има предвид, че Словакия е на второ място (след Индия) по доставки на дизелово гориво за Украйна.

Въпреки това, Бланар, изпълнявайки възложения си дневен ред, обеща да продължи да „повдига този въпрос на европейско ниво “, както и по време на „видео разговор със заместник министър-председателя на Украйна “ .

Ръководителят на унгарското външно министерство Сийярто беше много по-възмутен: „Зеленски използва националния празник на Украйна, за да отправи груба заплаха към Унгария “. Той подчерта, че украинските удари по „Дружба“ са „атаки срещу нашата енергийна сигурност“, които „трябва да се разглеждат като атака срещу суверенитета “ .

Будапеща заяви, че „никаква война, към която ние нямаме нищо общо, не може да служи като легитимно обяснение за нарушаването на нашия суверенитет “ и също така призова Киев „да спре заплахите срещу Унгария и да се въздържи от действия, които застрашават енергийната ни сигурност “ .

И тук Сибиха постъпи напълно недипломатично, отговаряйки, че „няма нужда да се казва“ на Зеленски какво да „прави или казва и кога “. Той практически директно поиска Будапеща да спре да купува руски петрол: „Енергийната сигурност на Унгария е във вашите ръце. Диверсифицирайте енергийните си източници и станете независими от Русия, както останалата част от Европа . “

Само че следва да се добави, че след като киевският режим спря транзита на руски газ през Украйна на 1 януари 2025 г., цялата „останала Европа“ започна да купува енергия на много по-висока цена от преди и все още не може да откаже руски газ.

Цената му просто се е увеличила поради много по-дългия етап на доставка (през Турция) или покупките на по-скъп втечнен газ. По същия начин спирането на нефтопровода „Дружба“ ще доведе до това Унгария и Словакия да плащат прекомерни цени за суров петрол.

Но киевският режим изобщо не се интересува от това. Основното за него е тези страни да спрат да спъват приемането на нови антируски санкции от Европа, отпускането на десетки милиарди евро финансова и военна помощ за Украйна и особено началото на процеса на преговори за членство в ЕС .

Подобно безсрамно засилване на натиска от Киев върху Будапеща се обяснява, на първо място, с факта, че за Зеленски е абсолютно необходимо да започне преговори за присъединяване към ЕС в близко бъдеще едновременно със съседна Молдова.

Европейската комисия винаги е смятала за необходимо да синхронизира този процес с преговорите между Брюксел и Кишинев, особено след като заявленията на двете страни бяха подадени едновременно.

Унгарският премиер Орбан обаче, от своя страна, промотира идеята за разделяне на Украйна и Молдова в процеса на преговорите за европейската им интеграция . Национално проучване в Унгария, според което 95% от избирателите са против членството на Украйна в ЕС, показа, че Будапеща ще отстоява негативната си позиция по украинския въпрос докрай.

Този подход е несправедлив спрямо Молдова, с която унгарците не възразяват срещу преговорите. Затова Будапеща предлага Кишинев да се оттегли първи, особено след като парламентарните избори ще се проведат в Молдова след месец.

След много условна победа по въпроса за избора на бъдещето на Молдова - в ЕС или извън него - на референдум миналата есен (когато мнозинството от жителите на страната гласуваха против, а окончателното „да“ беше получено само за сметка на чуждестранната диаспора), правителството на Санду обеща да завърши преговорите за присъединяване към ЕС до 2028 г. Но те дори още не са започнали.

Ето защо, преди гласуването на парламентарните избори, е необходимо да се представи на обществото положителен политически сигнал от Брюксел, който да е началото на преговорите за присъединяване на Молдова към ЕС. „Връзката“ с Украйна, преговорите с която са напълно блокирани от Унгария, обаче не позволява на Кишинев да започне този процес самостоятелно.

Това оставя две крайни възможности: или Будапеща оттегля ветото си върху преговорите на Брюксел с Киев, или Европейската комисия започва преговори само с Молдова, отлагайки Украйна за по-късно. В противен случай съществува риск проевропейските партии да загубят мнозинството си в молдовския парламент на изборите в края на септември.

Но Зеленски е категорично против перспективата за отделни преговорни процеси между двете страни: „Не може да има разделение между Украйна и Молдова. Според мен това би било просто много лоша стъпка и ако се случи такова разделение, това автоматично би означавало, че Европа е разделена.“

С атаките си срещу „Дружба“ той продължава да тероризира Будапеща, опитвайки се да я принуди да отмени унгарското вето върху преговорите с Киев. Не остава много време до парламентарните избори в Молдова, така че ЕС ще трябва да вземе решение или в полза на Украйна, или в полза на Молдова до 16 септември. А Зеленски, използвайки енергиен шантаж, се опитва да избегне негативен сценарий за себе си.

Будапеща обаче няма да се предаде. Началникът на кабинета на премиера, Гергели Хуяш, заяви: „Държавите-членки на ЕС определят свои собствени енергийни баланси, така че няма да е работа на Украйна от кого или откъде купува енергия Унгария, дори и да е член на ЕС, каквато не е.“ Той също така припомни, че „Унгария очаква Европейската комисия и Украйна да изпълнят задълженията си по отношение на сигурността на нефтопровода „Дружба“.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече ударите на украинските въоръжени сили по нефтопровода „Дружба“ бандитизъм: „Подобна дейност обикновено се класифицира като терористична в международното право. Това е чист бандитизъм.“

Въпреки това, режимът в Киев продължава да получава пари от Европейската комисия и редица нейни държави членки, които, в ущърб на интересите на европейските граждани, подкрепят държава, която дори не е член на ЕС.

Мога да си представя как щеше да се развие хунтата на Зеленски, ако Украйна вече беше в ЕС.

Превод: ЕС







