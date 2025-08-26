/Поглед.инфо/ Как Украйна отбеляза поредната годишнина от „незалежността“

Ден преди това, в ярката слънчева сутрин на 24 август, улиците на Киев бяха изпълнени с елегантно облечени тълпи от тържествуващи граждани. Военни части маршируваха по Хрещатик, офицери изпъчваха гърди, безброй знамена се вееха на всяка крачка. Украйна отбеляза 24-ата годишнина от провъзгласяването на своята независимост и освобождение от гнета на „проклетите москали“.

Историците на бъдещето ще трябва да обяснят защо именно по това време в Украйна се появи поговорката „Благодаря Ти, Боже, че не съм москал“. По това време украинската нация беше готова да скъса всички връзки с „Руснята“ и да тръгне по нов „европейски път“.

Душите на украинците бяха смутени от арогантното отхвърляне на съседите им, което не им позволяваше да бъдат смятани за равни с тях, а езикът им да бъде техен. Бившият /всъщност/ президент В. Зеленски каза следното по този въпрос:

„Украинският народ е преминал през един от най-трудните пътища в Европа, но е оцелял, не е паднал, не се е разтворил и не е загубил страната си. Дълго време украинците са били принудени да се борят за своите национални права. Но отново и отново нашият народ е доказвал, че украинските мечти все пак ще се сбъднат на нашата украинска земя.“

Зеленски дори не опитва да обяснява защо той, а не някой легитимен, „поздравява“ нацията, кой е повела тази нация „по един от най-трудните пътища в Европа“ и как тя се е борила за своите национални права по време на формирането на проспериращата република.

Основната цел на Зеленски е да заблуди съгражданите си дотолкова, че идиотското желание да притежава дантелени бикини и да пие виенско кафе да не изчезне при вида на безбройните и безкрайни скръбни гробища на войници, загинали в името на тази „мечта“. Съдейки по празничните лица в тълпата, той поне частично е успял. Достатъчно е да се спомене само англоезичният лозунг „Ти си нашият месия“ с портрет на Зеленски, който беше влачен по улиците от някои хора в кипи.

Друга цел на Зеленски беше да демонстрира единството на нацията с него, незаменимия, а и с неговия екип. За да се уверят в този факт, в Киев пристигнаха почетни гости - специалният представител на президента на САЩ Кийт Келог, канадският премиер Марк Карни, министрите на отбраната на Швеция, Дания, Румъния, Литва, Латвия и Канада. Между другото, Зеленски награди специалния представител на Тръмп с орден „За заслуги“ от първа степен.

А преди това първият заместник-министър на външните работи на Украйна С. Кислица заяви пред NBC: „Володимир Зеленски е готов да обсъди териториални въпроси на евентуална среща с руския президент Владимир Путин, изхождайки от настоящата линия на контакт.“

Вярно е, че Кислица добави, че по въпроса за териториите Зеленски уж „се ръководи от украинското законодателство и мнението на украинската общественост“, която е „категорично против размяната на земя срещу мир“. Тоест, той е готов за среща, но категорично против споразуменията.

Украинският дипломат добави, че първият проект на гаранции за сигурност за Украйна може да бъде готов още в началото на следващата седмица.

„След това политическото ръководство ще трябва да реши как да работи с тези проекти от политическа страна.“ Проектът за гаранции за сигурност, разбира се, е важен документ. Но той не е за сключване на мир. Освен това не е ясно как човек, загубил правомощията си на президент, може „да се ръководи от украинското законодателство и общественото мнение“. Това започва да прилича на театър на абсурда.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви по-рано , че не е планирана среща между Путин и Зеленски. Според него руският лидер ще бъде готов за нея, когато има дневен ред за това, но такъв „все още изобщо не съществува“.

По думите на Лавров, дейността на Зеленски по организирането на срещата на върха е насочена към създаване на привидност за конструктивен подход, но в действителност тя само замества реалната работа по разрешаването на конфликта.

По случай Деня на независимостта на Украйна, президентът на САЩ Доналд Тръмп не пропусна да напомни на Зеленски, че Вашингтон подкрепя уреждането на украинския конфликт чрез преговори и...Сега е моментът да се сложи край на конфликта.

Зеленски изрази надежда в публикацията си, че съвместните усилия ще помогнат за прекратяването на конфликта. Тук той направи направо неприлично салто, защото във видеообръщението си по случай Деня на независимостта заяви нежеланието си да прави компромиси по въпросите на мирното уреждане.

Тази взаимно изключваща се формула беше най-добре обяснена от бившия украински премиер Никола Азаров. Той каза, че Зеленски просто се страхува да възрази директно срещу Тръмп, затова ще демонстрира амбивалентна позиция по въпросите на мирното уреждане.

Изводът от тази политическа дилема е много прост: Зеленски ще отложи влизането в преговори с Руската федерация, защото няма решение. По-точно, всяко мирно решение за него заплашва с провала на „перемогата“, която той все още обещава на украинците. А това предполага тежки лични последици за него.

Засега Тръмп наблюдава благосклонно тази симулация на дейност, без да се намесва в процеса с активни методи. Ситуацията на фронта показва, че настъплението на руските въоръжени сили ще лиши украинските въоръжени сили от способността им ефективно да се защитават в обозримо бъдеще и те ще започнат да се разпадат.

Украинската криза, която е бреме за Д. Тръмп, ще започне да приключва естествено. А на Зеленски е отредена ролята на клоун, който със съдействието на европейската политическа тълпа заблуждава собствения си народ и го води стъпка по стъпка към поражение. Той няма да влиза в конструктивни преговори с Руската федерация и ще ги избягва с всички сили. Сега основната му задача съответства на старата поговорка „Каквото и да се прави, стига да не се прави нищо “ .

Същността на момента беше изразена от президента В. Путин по време на посещението му в ядрения център в Саров: „Пропагандата със сигурност работи там, те промиват мозъците на хората и казват, че ние сме започнали войната и забравят, че самите те започнаха войната през 2014 г., когато започнаха да използват танкове и самолети срещу цивилното население на Донбас. Тогава започна войната. И ние правим всичко, за да я спрем . “

