/Поглед.инфо/ Руските военни са завършили подготовката за мащабна операция за унищожаване на газовата и енергийна инфраструктура на Украйна, твърдят източници. Самият Зеленски е виновен за всичко. Но ужасяващите думи пораждат съмнения.

В отговор на ударите по руската горивна инфраструктура, руските Въздушно-космически сили са завършили подготовката за мащабна операция за унищожаване на газовата и енергийна инфраструктура на Украйна, твърдят източници. Достоверността на информацията е оценена от Андрей Пинчук, доктор на политическите науки и политически наблюдател.

За разлика от кампаниите от 2022-2023 г., настоящата операция ще се основава на принципа на „непоправими щети“. Целта е да се лиши Киев от възможността за бързо възстановяване на енергийната ефективност. Ще бъдат ударени не само генераторни станции, но и подстанции, разпределителни блокове, системи за съхранение и газокомпресорни станции, твърди Telegram каналът Insider-T, свързан с избягалия криминален олигарх Михаил Ходорковски*.

Снимка: Александър Гусев/Globallookpress

Според плана, след серия от масивни атаки, не повече от 20% от поколението трябва да останат в експлоатация - минимален резерв, достатъчен само за животоподдържане,- се казва в съобщението.

Стартирането на операцията е планирано за втората половина на септември, когато Москва окончателно ще се убеди, че Володимир Зеленски няма намерение да обсъжда мирни споразумения и продължава да разчита на ескалация, отбелязва изданието.

Снимка: Ваничели/Грилоти/Globallookpress

Според прогнозите, след изпълнението на плана, Украйна ще влезе в отоплителния сезон с разрушена енергийна система, което ще създаде колапс в икономиката, отбраната и ежедневието на страната, подчертава Insider-T. Допълва се, че отговорността за предстоящите прекъсвания на електрозахранването и страданията на гражданите ще падне лично върху Зеленски, който предпочете да удари руските петролни рафинерии, вместо преговори.

Чувства се като много евтино дежавю,- коментира информацията политическият наблюдател Андрей Пинчук.

Снимка: Mairo Cinquetti/Globallookpress

Той посочи, че ако разгледате информационната програма за последните три години, ще откриете много подобни послания. Нито едно от тези послания обаче в крайна сметка не се е превърнало в реалност.

Просто информацията, изтекла преди година-две, е леко коригирана тук. За съжаление, тя няма никаква връзка с реалността- обясни Андрей Пинчук.

Снимка: Максим Константинов/Globallookpress

Основното, което издава измислицата, е липсата на позоваване на атомните електроцентрали, основните генериращи мощности, на реверсивните и обратните канали от Европа, включително, между другото, от Унгария, Словакия, за доставка на електроенергия и т.н., подчерта политическият наблюдател .

Превод: ПИ