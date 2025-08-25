/Поглед.инфо/ Лидерът на АБВ настоя МОСВ да публикува всички документи за качеството на водата в Плевен, призова за координация между институциите и предложи временно решение с индустриални води.

Това, което прави Емил Димитров – Ревизоро, е откровена лъжа и насаждане на паника. Това заяви пред медиите в Плевен лидерът на ПП АБВ Румен Петков. Той подчерта, че твърдения на Ревизоро, че водата в Плевен е отровена заради изграждането на газопровод, са абсолютно неверни и престъпни внушения. „Настоявам Министерството на околната среда и водите да публикува всички документи, доказващи качеството на водата, и да сезира правораздавателните органи“, каза още лидерът на АБВ.

Петков подчерта, че това, което се случва в града, е човешка трагедия, натрупана с години бездействие и липса на политическа воля. И добави, че обществото трябва да бъде информирано за всичко, стъпка по стъпка – оценката на проблемите, разпределението на отговорностите, ресурсното обезпечаване и сроковете. „Държавата и общината със своите инструменти и институции трябва да гарантират по най-бързия начин решаването на въпроса“, заяви той.

Петков обърна внимание на шокиращия факт, че загубите във водопреносната мрежа на ВиК – Плевен надхвърлят 70%, което определи като „пълен разпад на системата“. Той приветства усилията за започване на ремонтните дейности в най-проблемния квартал „Дружба 2“, както и организацията за осигуряване на хидрофорни системи за училищата преди началото на учебната година.

Румен Петков направи и конкретно предложение за временно решение:

„Разполагаме с индустриални води, които могат да бъдат използвани, при условие че населението е ясно информирано, че те не са подходящи за питейна употреба. В следващите дни трябва да се осигури водоподаване, което да реши неотложните битови нужди, защото тази вода не е отровна. Това е едно от възможните решения.“

Лидерът на АБВ предупреди и за опитите за политическо яхване на протестите:

„Това е социален, човешки протест, а не поле за изява на хора, които години наред бездействаха, а днес лъжат и всяват психоза. Това е опасно за обществото и трябва да срещне категоричен отпор. Ако тези внушения останат безнаказани, утре всеки ще плаши обществото както реши.“

Петков припомни, че още през 2020 г. кметовете на Плевен и Ловеч са предупредили правителството за надвисваща водна криза, но не е направено нищо:

„От 120 млн. евро за водния цикъл на Плевен 90 млн. отидоха в Кнежа. Плевен беше системно пренебрегван. Днес виждаме цената на това бездействие. Време е държавата да застане с ресурс, с ясен план и категорични решения“.